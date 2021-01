vor 47 Min.

Verstoß gegen Corona-Regeln: Jugendlicher will vor Polizei flüchten, Roller kommt im Schnee nicht voran

Die Polizei hat in Dornstadt drei Jugendliche kontrollieren wollen, weil sie sich nach 20 Uhr draußen aufhielten. Dann flüchten sie.

Drei Jugendliche haben sich in Dornstadt ohne triftigen Grund draußen aufgehalten. Deshalb wollte die Polizei sie kontrollieren. Eine Flucht eines Jugendlichen endet schnell. Bei schneebedeckter Fahrbahn kam der junge Mann nicht schnell genug voran.

Wie die Polizei mitteilt, fielen einer Streife gegen 21 Uhr die drei Jugendlichen auf dem Parkplatz in der Lerchenbergstraße auf. Wegen der aktuell gültigen Ausgangsbeschränkung sollten sie kontrolliert werden.

Ein 16-Jähriger flüchtete aber sofort mit seinem Roller. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und holten ihn ein. Der Roller sei auf schneebedeckter Fahrbahn "nur langsam vorangekommen", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Polizei-Kontrolle in Dornstadt: Rollerfahrer hatte keinen Führerschein

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige keinen Führerschein für den Roller hatte. Warum er so spät unterwegs war, konnte er auch nicht erklären. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Die anderen beiden Jugendlichen waren auch geflüchtet. Die Polizisten trafen sie später an einer Haltestelle an. Auch der 17-Jährige und die 15-Jährige konnten keinen triftigen Grund nennen, warum sie nach 20 Uhr noch unterwegs waren. Auch sie müssen jetzt mit einem Bußgeld rechnen. Die 15-Jährige wurde in die Obhut der Eltern übergeben. (az)

