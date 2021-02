vor 16 Min.

Verstoß gegen Corona-Regeln: Polizei löst Treffen in Neu-Ulm auf

Der Polizei wurde in Neu-Ulm eine Ruhestörung mitgeteilt. Die Personen wurden dann wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln angezeigt.

Sieben Personen aus mehreren Haushalten trafen sich an der Caponniere in Neu-Ulm. Zuvor erhielt die Polizei eine Mitteilung zu einer Ruhestörung.

Die Polizei hat an der Neu-Ulmer Caponniere ein Treffen von sieben Personen unterschiedlichster Haushalte aufgelöst. Gegen die Beteiligten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Zuvor wurde der Polizei nach eigenen Angaben in den späten Abendstunden eine Ruhestörung an der Neu-Ulmer Caponniere mitgeteilt. Vor Ort trafen die Beamten daraufhin sieben Personen im Alter zwischen 21 und 34 Jahren an.

Die Personen hielten sich dort als Gruppe auf. Die geltenden Corona-Regeln wurden dabei jedoch nicht eingehalten: die erforderlichen Mindestabstände sowie die Maskenpflicht. Auch waren sämtliche Personen aus unterschiedlichen Hausständen.

Die Beamten lösten die Ansammlung nach entsprechender Personalienfeststellung auf und verwiesen alle Personen des Platzes. (AZ)

