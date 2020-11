vor 31 Min.

Verstoß gegen Corona-Regeln: Sechs Personen in einem Geschäft in Blaubeuren

Nach einem anonymen Hinweis kontrollierte die Polizei das Geschäft in Blaubeuren. Fünf Männer und der Ladenbesitzer wurden angezeigt.

Die Polizei hat am Sonntag eine unerlaubte Ansammlung in einem Geschäft in Blaubeuren aufgelöst.

Gegen 12 Uhr überprüfte die Polizei nach einem anonymen Hinweis das Geschäft in der Karlstraße. Dort trafen die Beamten in einem Nebenraum fünf Männer an, die teilweise Getränke in der Hand hielten.

Die Polizei löste die unerlaubte Ansammlung auf. Die fünf Personen und der Ladenbesitzer werden jetzt wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung angezeigt. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen