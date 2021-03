12.03.2021

Verwunderung über Handzettel der VR-Bank in Pfuhl: Was steckt dahinter?

Dieser Handzettel der VR-Bank sorgt für Verwunderung. Was steckt dahinter?

Plus Eine Leserin aus Pfuhl ist von einem Flyer im Briefkasten irritiert. Wohl soll die VR-Bank Neu-Ulm dahinter stecken? Was die "Nachbarschaftsbank" dazu sagt.

Von Michael Kroha

Was hat es mit diesem einfachen Flyer auf sich? Kann man der Internetadresse vertrauen? Oder hole ich mir gar einen Virus oder Trojaner auf das Smartphone? Das dachte sich am Donnerstag eine Pfuhler Leserin, als sie einen Zettel aus dem Briefkasten holte und ihn unserer Redaktion schickte. Darauf zu sehen ist unter anderem ein Logo der - wie sich die VR-Bank Neu-Ulm selbst nennt -"Nachbarschaftsbank". Doch wissen die davon überhaupt Bescheid?

Offensichtlich schon. Auf Nachfrage unserer Redaktion kündigte ein Sprecher der VR-Bank eine Pressemitteilung an. Darin wird erklärt, was dahintersteckt und was es mit dem Portal nebenan.de auf sich hat. Nebenan.de sei ein Netzwerk zum Aufbau und der Förderung von nachbarschaftlichem Miteinander, heißt es dort.

Interessierte können sich ein kostenloses Benutzerkonto für ihre Nachbarschaft anlegen und damit mit anderen Nutzern aus der nahen Umgebung in Austausch treten. Dort würden Gegenstände getauscht, gekauft und verkauft. Auch Informationen zu Veranstaltungen sollen darin kommuniziert werden, genauso Dienst- und Hilfeleistungen angeboten werden - dazu gehört zum Beispiel Hilfe beim Einkauf oder ein kleiner Verkauf von Kirschen aus dem eigenen Garten.

Diese Angebote werden rund um Pfuhl auf nebenan.de angeboten

Ein Blick auf die Internetseite zeigt: Rund um Pfuhl, aber auch in Burlafingen, Offenhausen und am Ulmer Safranberg gibt es tatsächlich schon entsprechende Angebote. Einige davon handeln von Kleidungsstücken und Schuhen, die verkauft werden wollen. Aber offensichtlich auch Privatpersonen bieten etwas an. Hier ein paar Auszüge:

Flaschen mit Bügelverschluss: "Ideal für zum Beispiel Apfelsaft", schreibt der Nutzer dazu,

Tiptoi-Bücher für Kinder für fünf Euro das Stück,

Auch ein tschechischer Tandempartner wird gesucht, um seine Tschechisch-Kenntnisse aufzufrischen.

Hinter der Plattform steht nach Angaben der VR-Bank Neu-Ulm die Good Hood GmbH mit Sitz in Berlin. Mit ihr habe man eine "nähere Zusammenarbeit" vereinbart. Der Bank-Vorstand betont ausdrücklich, dass die Kooperation in keiner Weise vorsehe, dass bestimmte Daten wie beispielsweise Adressdaten oder sonstige Daten für werbliche, vertriebliche oder anderweitige Zwecke übermittelt werden.

Auf nebenan.de sind nur "echte" Nachbarn

Bei nebenan.de seien nur „echte“ Nachbarn unterwegs, mit Namen und Gesichtern. Jeder müsse sich verifizieren lassen - zum Beispiel per Postkarte oder über yes®, dem Identitätsdienstleister der Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen.

"Wir wollen dafür sorgen, dass Nachbarinnen und Nachbarn gerade auch in kontaktarmen Zeiten und auf Distanz miteinander kommunizieren, sich vernetzen und sich für ihr Dorf oder ihre Gemeinde engagieren können", wird Vorstand Steffen Fromm in der Mitteilung zitiert. Um das Netzwerk in der Region zu bewerben, seien unter anderem ganz einfache Handzettel verteilt worden. Diese Vorgehensweise habe sich bereits in anderen Regionen Deutschlands bewährt, heißt es.

Die Geschäftsführerin des Nachbarschaftsportals, Ina Remmers, berichtet in einem Bericht auf tagesschau.de von Anfängen der Corona-Krise: "Es gab eine richtige Welle der Solidarität", sagt sie. Die Anmeldezahlen auf nebenan.de hätten sich zeitweise verfünffacht. In der Kategorie "Biete Hilfe" sei die Zahl der Beiträge zu Beginn der Pandemie zehn Mal so hoch wie normalerweise gewesen. Auch heute, Monate später, liege das Aktivitätslevel vier bis fünf Prozentpunkte über dem normalen Level.

