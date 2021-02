vor 55 Min.

Verzögerung beim Neubaugebiet in Holzheim bremst Fernwärme aus

Die Arbeiten am Neubaugebiet am Leibiweg verzögern sich.

Plus Kalte Füße statt Fernwärme: Verzögerungen am Leibiweg in Holzheim lassen die Anwohner um wohlige Wärme fürchten.

Von Willi Baur

Kalte Füße im wahrsten Sinne des Wortes befürchten offenbar mehrere Anlieger am Leibiweg. Sie haben Gemeinderat Karl Junginger (FWG) zufolge im Vertrauen auf einen für die nächsten Monate zugesagten Fernwärmeanschluss ihre Ölvorräte weitgehend abgebaut, um den Ausbau der alten Heizungen zu erleichtern.

Nur: Der Ausbau des Fernwärmenetzes in diesem Bereich ist bislang im Zusammenhang mit der Erschließung des benachbarten Neubaugebiets an der Leibi vorgesehen, die sich nun aber aufgrund der bekannten Hochwasserproblematik verzögert. Die Frage von Ratsmitglied Armin Frank ( CSU/Dorfgemeinschaft) nach dem konkret geplanten zeitlichen Ablauf konnte bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats freilich nicht beantwortet werden.

Leibiweg: Bürgermeister aus Holzheim erwähnt offene Fragen

"Eine zuverlässige Terminplanung ist momentan nicht seriös möglich", sagte Bürgermeister Thomas Hartmann. Sie hänge zum einen von der Abklärung des Hochwasserproblems durch das Planungsbüro Zint gemeinsam mit dem Landratsamt ab, zum anderen von der noch offenen Frage, ob das Bebauungsplanverfahren neu aufgerollt werden müsse.

Franks Vorschlag, die Fernwärmeleitung im Leibiweg schon mal vorab schnellstmöglich zu verlegen, stieß beim Bürgermeister auf wenig Wohlwollen. "Am sichersten ist es, die Rohre in einem Zug mit der Sanierung einzubringen", sagte der Rathauschef unter Hinweis auf den dabei geplanten Austausch der Wasser- und Abwasserleitungen.

Auch Martin Volks (UWH) Anregung, die komplette Sanierung des Leibiweges vorzuziehen, lehnten Hartmann und Bauamtsleiter Alexander Gehr unisono ab. Beide Maßnahmen würden bei getrennten Ausschreibungen und einer zeitlich gestaffelten Ausführung teurer, begründeten sie ihr Veto. "Ich verstehe die Anlieger", versicherte der Bürgermeister, "aber wir müssen zunächst die einzelnen Schritte zur Umsetzung des Neubaugebiets sauber abarbeiten."

Auch interessant:

Themen folgen