vor 53 Min.

Viel Diskussion um türkischen Gebetsraum

Der Türkische Verein will im gekauften ehemaligen Schützenheim beten. Der Ausschuss muss dazu den Bebauungsplan ändern – doch manche Räte befürchten dann eine Moschee mit Minarett.

Von Angela Häusler

Einen Gebetsraum möchten die Mitglieder des Türkischen Vereins künftig in ihrem Vereinsheim an der St.-Florian-Straße einrichten. Der städtische Planungs-, Bau- und Umweltausschuss stimmte nun der nötigen Bebauungsplanänderung zu. Nicht alle Mitglieder waren dafür, manche fürchteten, es könnte mehr als der Wunsch eines Gebetsraums werden.

Kirchliche Nutzung im Gewerbegebiet nicht erlaubt

Aufgeworfen wurde die Frage nach einer möglichen kirchlichen Nutzung des ehemaligen Immergrün-Heims schon beim Verkauf des Hauses durch die Stadt an den Türkischen Verein. Denn in dem dortigen Gewerbegebiet gilt der Bebauungsplan „St.-Florian-Straße II“, der kirchliche Nutzungen ausschließt. Ende 2017 beantragte der Verein daher eine Änderung des Bebauungsplans, um in einem der Räume auch beten zu dürfen. Später wurde auf Beschluss des Bauausschusses vereinbart, dass der Verein lieber eine Nutzungsänderung für das Zimmer beantragen solle, um es als Mehrzweckraum zu deklarieren und damit auch die Gebetsnutzung zu ermöglichen. Das Vorgehen wurde aber nun vom Landratsamt bemängelt – an der Änderung des Bebauungsplans führt daher nach Ansicht der Stadtverwaltung kein Weg vorbei, es sei „das einzig saubere Verfahren“, so Bürgermeister Raphael Bögge.

Neun der 15 Ausschussmitglieder stimmten dann schließlich auch dafür. Doch erst nach einer Diskussion, in der mehrere Räte Befürchtungen thematisierten, dort könne möglicherweise einmal eine Moschee samt Minarett entstehen. Er halte kirchliche Zwecke in dem Gebiet nach wie vor für nicht tragbar, erklärte etwa Primus Schmid (CSU) und er bleibe deswegen bei seiner Ablehnung des Vorhabens. Der Verein habe schließlich von Anfang an gewusst, was dort zulässig sei und was nicht. Werde die Änderung jetzt zugelassen, sei in Zukunft „der Weg frei für kirchliche Zwecke“, meinte auch CSU-Fraktionssprecher Walter Wörtz, „wir sollten da noch Möglichkeiten der Steuerung haben“, sonst könnte dort irgendwann eine Moschee mit Minarett beantragt werden, so Wörtz.

Ist eine Moschee mit Minarett geplant?

„Es wird dort niemals ein Minarett hinkommen“, widersprach hingegen Yusuf Cinici, BiSS-Fraktionschef und Sprecher des Türkischen Vereins. Es gehe lediglich um einen einzigen Raum, zumal die vorhandene Fläche für eine Moschee auch viel zu klein sei. In eine ganz andere Richtung deutete Bernd Bachmanns (SPD) Argument für die Zustimmung: Werde die Zustimmung für einen Gebetsraum verwehrt, entstehe vielleicht die Notwendigkeit, andernorts, etwa in einem Wohngebiet, einen solchen zu beantragen. Keinerlei Bedenken hatte Rainer Strobl (CSU): Der Verein habe das Heim gekauft. Und wenn dort ein Gebetsraum entstehe, „wen juckt das?“. Strobl weiter: „Das Damoklesschwert Moschee sehe ich nicht.“ Die Mehrheit lenkte ein, laut dem gefassten Beschluss soll der zu ändernde Geltungsbereich aber möglichst klein ausfallen.

Mehr aus Senden lesen Sie hier:

Sendener Rhönrad-Turnerinnen holen bayerische Titel

Italiener rast mit Porsche im Drogenrausch auf A7

Die Grünen machen beim Thema Bahnhofsumbau Dampf

Themen Folgen