28.07.2018

Viel Kritik an Wohngebiet Hasenäcker

Marktrat behandelt Liste von Einwänden

Wohnraum ist knapp und begehrt – auch in Pfaffenhofen. Deshalb soll am östlichen Rand der Marktgemeinde, wie berichtet, ein neues Wohngebiet entstehen. „Hasenäcker“ nennt sich das vorgesehene Areal an der Hermann-Köhl-Straße, an dem es viel Kritik gibt.

Ursula und Richard Schwarzländer legten dem Marktgemeinderat gleich einen ganzen Katalog von Einwänden gegen den Bebauungsplanentwurf vor. Auffallend hastig und ohne die sonst übliche vorgezogene Bürgerbeteiligung sei das Bebauungsplanverfahren durchgeführt worden, teilen sie in ihrem Schreiben mit. So sei die dreigeschossige Bebauung städtebaulich bedenklich: „Eine solche Bebauung widerspricht den elementaren städtebaulichen Prinzipien, nach denen sowohl Ortsränder als auch Geländekuppen nicht durch besonders hohe Gebäude betont werden sollen.“ Doch dieses Argument wollte die Verwaltung nicht gelten lassen: „Betrachtet man die dreigeschossige Bebauung mit einer maximalen Gebäudehöhe von 10,50 Meter und die benachbarten Häuser, kann nicht von einer hohen Bebauung gesprochen werden.“

Bedenken äußerten Ursula und Richard Schwarzländer an der Seriosität des Lärmgutachtens, das vom selben Büro erstellt wurde, welches auch den Entwurf des Bebaungsplans erarbeitet hatte. Es sei entsprechend verharmlost worden, war im Einwandschreiben zu lesen. Das sei jedoch keineswegs ein Problem, solange der Schallgutachter alle relevanten Lärmschutzbelange ausreichend berücksichtig habe, sagte Bürgermeister Josef Walz.

Einzig hinsichtlich der Ausrichtung der Giebel wollten die Gemeinderäte den Bebauungsplan abändern lassen. Die sei ohnehin nur eine Empfehlung für die Bauherren.

Mit ihrem Beschluss für den Bebauungsplan stellten die Räte zudem klar, dass von einer rücksichtslosen Vorgehensweise und einer mangelnden Einbindung der Betroffenen nicht gesprochen werden könne. (anbr)

