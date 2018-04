vor 27 Min.

Viel Lob für die Feuerwehr

Bei ihrer Jahresversammlung blicken die Sendener Freiwilligen zurück. Helmut Rogg wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt – und ein neuer Mitarbeiter meldet sich zum Dienst.

Von Angela Häusler

Ein anstrengendes Ereignis steht der Sendener Feuerwehr am heutigen Abend bevor: ein Mega-Maifest mit Tausenden von Besuchern. Doch auch fernab des ungewohnten Rampenlichts haben die Nothelfer viel zu tun: 2017 brachten sie es auf 181 Einsätze. Zudem gibt es Neuigkeiten beim Personal, denn die Wehr hat mit Helmut Rogg einen neuen Ehrenvorsitzenden – und bald ein ungewöhnliches Mitglied: Bürgermeister und Dienstherr Raphael Bögge lässt sich zum Truppmann ausbilden.

Verkehrsunfälle, Brände und – zum größten Teil – technische Hilfeleistungen haben die Freiwilligen in den vergangenen Monaten beschäftigt, so Kommandant Peter Walter bei der Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins. Zusätzlich absolvierte die Truppe 37 Übungen in Theorie und Praxis. Prägendes Ereignis: Die Einweihung von vier neuen Fahrzeugen, zwei davon für den Landkreis angeschafft. Mit dem neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug haben die Sendener ihren Fuhrpark modernisiert. Zudem stehen nun ein Einsatzleitwagen sowie zwei flexibel nutzbare Wechselladerfahrzeuge samt Abrollbehältern für wechselnde Einsätze in der Fahrzeughalle.

Am Tag der offenen Tür gibt es viele Infos

Auch für die nächste Zeit hat die Feuerwehr einiges vor. Dazu gehört das Maifest am heutigen Abend, wo sie nicht nur beim Regeln des Autoverkehrs helfen und den Brandschutz sicherstellen, sondern mit den Wullenstetter Kollegen auch einen Getränkestand betreiben. Als nächste Veranstaltung folgt der Tag der offenen Tür am 6. Mai, berichtete Vereinsvorsitzender Thomas Kast. Da sind die Besucher ins Feuerwehrgerätehaus eingeladen, um sich über die Wehr zu informieren.

Zu den längerfristigen Vorhaben gehört die Beschaffung einer Drehleiter, gemeinsam mit Vöhringen und Illertissen, die für 2019 geplant ist. Auch wollen die Sendener künftig eine Fahrer-Ausbildung in einem umgerüsteten Fahrzeug anbieten. „Die Feuerwehr Senden hat keine Langeweile“, stellte Kreisbrandrat Bernhard Schmidt fest. Die Truppe arbeite weit über das Pflichtmaß hinaus für die Sicherheit der Bevölkerung. Die Feuerwehren brauchten dringend personelle Unterstützung durch neue Mitglieder und nicht zuletzt vonseiten der Politik, die aber den Ernst der Lage vielfach noch nicht erfasst habe, so Schmidt außerdem.

Städtische Mitarbeiter sind geeignet für das Ehrenamt

Er lobte die Initiative des Bürgermeisters, sich ausbilden zu lassen: Das sei „beispiellos im Landkreis“. Gerade städtische Mitarbeiter seien zum Dienst bei der Feuerwehr prädestiniert, „ich hoffe, das findet viele Nachahmer“. Bögge hatte zuvor erklärt, ab dem 18. Juni eine Truppmannausbildung bei der Sendener Wehr zu absolvieren. „Ich freue mich darauf“, so Bögge. Er sei außerdem „begeistert, welch ein tolles Team wir in Senden haben“.

Vorsitzender Thomas Kast ehrte verdiente Mitglieder. Jochen Schneider wurde für 30 Jahre aktiven Dienst und Bernd Schreier für 40 Jahre ausgezeichnet. Zum Löschmeister wurden Maximilian Sommerfeld, Dennis Gustke und Manuel Walter ernannt. Neu verpflichtet sind Daniel Werner, Uwe Dengl, Stefan Wanner, Georg Meder und Lisa Fischer.

