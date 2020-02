17.02.2020

Viel Spielraum für Kreativität bei der Jungen Ulmer Bühne

Die JUB bietet Klubs für Kinder und Jugendliche. Ganz neue Ideen hat das Ensemble für die Spatzenwiese.

Von Dagmar Hub

Seit dem Herbst 2019 bietet die Junge Ulmer Bühne (JUB) Kindern und Jugendlichen die Chance, ihre Ideen und Gedanken in die Arbeitsstrukturen des Theaters einzubringen und ihre eigenen Stimmen hören zu lassen. Neun Spielklubs gibt es – für die Kleinsten ab etwa fünf Jahren im MiniClub, für die Größeren unter anderem im „Kids-Club“ und im „Teens-Club“ und für die Großen im „Jugend-Club“, in zwei „Musical-Clubs“, einem „Performance-Club“ und im „Club Radikal“.

Die Junge Ulmer Bühne zeigt ab 14. Mai „Rico, Oskar und die Tieferschatten“

Die Klubs beschäftigen sich jeweils mit Stücken, die die JUB im Lauf der Spielzeit auf die Bühne bringt, vertiefen einzelne Aspekte, zerlegen die Stücke und setzen neue Sichtweisen auf das Thema zusammen. Ein erstes Ergebnis ihrer theaterpädagogischen Arbeit präsentierte die JUB mit viel Engagement in einer sonntäglichen Werkschau, bei der beispielsweise der Performance-Club seine Arbeit mit dem Stück „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ zeigte. Um Gewalt unter Jugendlichen geht es in dem Stück, das am 14. Mai seine Premiere haben wird – und ums Wegschauen.

Die Junge Ulmer Bühne hat neue Pläne für die Spatzenwiese

Neue Wege will JUB-Chef Sven Wisser bei der diesjährigen Spatzenwiese in der Friedrichsau gehen: Das Kinder-Kultur-Festival, das am 1. Mai beginnt, will fast vergessene Formen des Jahrmarkt-Theaters aufleben lassen und die Tradition der fahrenden Schausteller ans Donauufer bringen: Fernab von Kunsttempeln, hin zur vergangenen Gaukler-Kultur mit Freilichtstücken, Pantomime und Bänkelgesang, so will Wisser das Grün hinter dem SSV-Gelände bespielen. Auch die bereits im vergangenen Jahr gestarteten Jahrmarkts-Attraktionen soll es wieder geben. „Dabei bleibt die JUB dem Gedanken verpflichtet, dass niemand wegen eines kleinen Geldbeutels von der Teilhabe an Kultur ausgeschlossen werden soll“, sagt Wisser.

