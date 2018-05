18.05.2018

Viele Einsätze und gute Ausbildung

Bergwacht blickt zufrieden auf Saison

Für die Bergwacht Neu-Ulm war der vergangene Winter wieder sehr arbeitsintensiv: Bei 66 Einsätzen war die Neu-Ulmer Bereitschaft, die seit 1971 die Bergwacht Oberstdorf unterstützt, im Einsatz. Die 18 Aktiven waren an zehn Wochenenden auf den Skipisten rund um Oberstdorf im Dienst, der jeweils von samstags um 6 Uhr bis sonntags um 20 Uhr dauert. Die Neu-Ulmer übernachten daher in der Einsatzzentrale in Oberstdorf. Zu den Wochenenden kamen sieben Dienst-Tage, an denen Wintersportveranstaltungen wie die Vierschanzentournee betreut wurden. Darüber hinaus unterstützten die Neu-Ulmer an drei Wochenenden die Bergwacht Unterjoch.

Wegen der hohen Einsatzzahlen und ihres hohen Ausbildungsstands erhielt die Bereitschaft den Status „Ergänzende Bergrettungswache“. Zudem bekam sie Anfang des Jahres das dringend benötigte neue Einsatzfahrzeug, das aus Staatsmitteln finanziert wurde. Besonders froh sind die Bergwacht-Aktiven nach eigener Aussage, dass bei den vielen Einsätzen trotz teilweise extremer Witterungsverhältnisse kein Retter verunglückt ist oder verletzt wurde.

Erfreulich sei für die Bereitschaft auch gewesen, dass die Anwärter rege an den Einsätzen teilnahmen. In der Regel dauert die Ausbildung drei Jahre – und wegen der bereits gemachten Erfahrungen ist zu erwarten, dass die Anwärter reibungslos in den aktiven Dienst übernommen werden können.

Im Sommer sind die Bergretter übrigens nicht untätig: Sie unterstützen in der warmen Jahreszeit ebenfalls die Bergwacht in Oberstdorf und übernehmen dort auch Wochenschichten. (az)

Mehr Informationen über die Bergwacht im Internet unter www.brk-nu.de/Ehrenamt sowie unter www.bergwacht-bayern.org/neu-ulm.html

Themen Folgen