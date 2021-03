14.03.2021

Viele kleine Überraschungen bei der Landtagswahl in Ulm

Plus Die Sieger hätten mit solchen Erfolgen nicht gerechnet, auch ein Verlierer ist zufrieden: In Ulm bleibt nach der Landtagswahl vieles ähnlich. Was anders ist.

Von Sebastian Mayr

Der Ulmer Gemeinderat dürfte wieder ein Stück jünger und weiblicher werden. Auch das ist ein Ergebnis der baden-württembergischen Landtagswahl am Sonntag, 14. März. Denn Michael Joukov-Schwelling will nach dem Einzug ins Landesparlament sein Mandat im Stadtparlament aufgeben. Das bekräftigte er am Abend seiner Wahl im Gespräch mit unserer Redaktion: "Nicht gleich, aber noch vor der Sommerpause", kündigte er an. Beides gleichzeitig könne man nicht gut machen, hatte er schon im Herbst gesagt. Die Studentin Julia Drozd, eine Mittzwanzigerin, rückt nach.

Martin Rivoir (SPD) zieht für fünf weitere Jahre in den Landtag ein. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Dass man nicht beides gut machen kann, dürfte Martin Rivoir anders sehen. Der SPD-Mann sitzt seit 1989 im Gemeinderat und war zuletzt viermal in Folge Stimmenkönig bei den Kommunalwahlen. Dem Landesparlament gehört er seit 2001 an. Bei dieser Landtagswahl landete er wie schon vor fünf Jahren auf Platz drei in Ulm - 13,2 Prozent der Stimmen genügen für ein Zweitmandat. Denn Rivoir wurde in Südwürttemberg auch so etwas wie ein Stimmenkönig: Er erreichte das beste SPD-Ergebnis im Regierungsbezirk Tübingen. Wer ein Zweitmandat bekommt, hängt vom Erfolg der anderen Bewerber ab, die für die gleiche Liste antreten.

Martin Rivoir (SPD) nennt sein Ergebnis "hervorragend"

Rivoir war erfolgreicher als die SPD in Baden-Württemberg insgesamt. "Ein hervorragendes Ergebnis", fand er und gestand, dass er sich seiner Sache nicht ganz sicher war: "Heute sind mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf gegangen". Woran es lag, dass es am Ende so gut lief? An seiner Bekanntheit? An den Themen? An Promis wie Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, die er für Auftritte gewann? "Wenn ich das so genau wüsste, hätte ich noch stärker darauf gesetzt", scherzt Rivoir. Wer mehr als 30 Jahre Politik mache und weiter gewählt werde, könne nicht alles falsch machen. Der 60-jährige Ingenieur hat noch einen Wunsch: "Jetzt muss die SPD noch in die Regierung", sagte er unserer Redaktion am Wahlabend.

Ob das gelingt? Grün-Rot hat einen Sitz zu wenig für eine Koalition, Rivoir hofft auf ein Ampel-Bündnis von Grünen, SPD und FDP. "Besser für die Region wäre es. In den vergangenen fünf Jahren hat sich gar nichts getan", sagt er. Ministerpräsident und Wahlsieger Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte im SWR Sondierungsgespräche mit "allen demokratischen Parteien" an, man werde mit der CDU beginnen. Die Christdemokraten landeten landesweit und auch in Ulm auf Platz zwei. Kretschmann ist beliebt, mit dem Grünen-Ministerpräsidenten allein will Michael Joukov-Schwelling seinen Wahlerfolg aber nicht erklären. Schließlich habe er mit 36,5 Prozetn der Stimmen ein besseres Ergebnis geholt als die Grünen insgesamt (32,6 Prozent). "Das war nicht Kretschmann allein, aber es war auch nicht Joukov-Schwelling allein. Da steckt auch viel Elena Weber drin und viel von unserem Team", sagte er unserer Redaktion. Elena Weber hatte sich als Ersatzkandidatin der Grünen beworben.

Michael Joukov-Schwelling (Grüne) gewinnt mit großem Abstand in Ulm

Dass es so gut laufen würde, damit habe er nicht gerechnet. "Die Schuhe von Jürgen Filius waren sehr groß", spielte er auf seinen Grünen-Amtsvorgänger an. Der 60-Jährige hatte sich nicht mehr beworben, um mehr Zeit für seine Kanzlei und seine Familie zu haben - und um Platz für einen Jüngeren zu machen. Diese Chance hat Michael Joukov-Schwelling, 39 Jahre alt und seit 17 Jahren im Ulmer Gemeinderat, genutzt. Am Abend stieß er mit Robert Jungwirth in dessen Praxis in der Weststadt an. Der Arzt, der in Blaustein lebt, war für die Grünen im Alb-Donau-Kreis angetreten und hatte dort mit 29,5 Prozent hinter dem erneut erfolgreichen CDU-Generalsekretär Manuel Hagel (35,9 Prozent) die zweitmeisten Stimmen geholt.

Michael Joukov-Schwelling (Grüne) holte das Ulmer Direktmandat für den Landtag. Bild: Steffi Duong

Joukov-Schwelling wiederum holte sogar mehr Punkte als die beiden nächsten Verfolger zusammen. Hinter dem Grünen und vor dem übers Zweitmandat erfolgreichen SPD-Mann Martin Rivoir landete Thomas Kienle. Der CDU-Fraktionschef im Ulmer Gemeinderat ist damit auch bei seiner zweiten Kandidatur nach 2016 gescheitert. Die Niederlage nahm er mit Fassung. "Es war eine gute Erfahrung, ich habe tolle Leute getroffen und großartige Projekte gesehen", fasste Kienle im Gespräch mit unserer Redaktion zusammen. Anders als Joukov-Schwelling sieht er Ministerpräsident Kretschmann als Haupt-Erfolgsgaranten für den Erfolg der Grünen in Ulm. "Die Leute sehen nur die Plakate", moniert er. Die erfolgreichen Projekte der Landesregierung seien von CDU-Ministern ausgegangen. Kienle hält eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition für die beste Option, das werde auch in der Bevölkerung so gesehen. "Ich denke, Kretschmann ist erfahren genug, dass er auf die Bürger hört", meint Kienle.

CDU-Kandidat Thomas Kienle schafft den Einzug in den Landtag nicht

Das Wahlergebnis bestätige den Trend, sagte er. In einer Universitätsstadt wie Ulm es sei, habe es die CDU zusätzlich schwer. Eine Schuld bei den Skandalen um Bundestagsabgeordnete wie Georg Nüßlein (CSU) und Nikolas Löbel (CDU), die sich mit Corona-Masken-Geschäften bereichert haben sollen, hätten diesen Trend wohl bestärkt. Ursächlich seien sie aber nicht. Seine Chancen auf ein Zweitmandat bezeichnete Kienle (22,9 Prozent) nüchtern als "aussichtslos". Doch wie kann die CDU in Ulm gegen diesen Trend steuern? "Für Rezepte ist es am Tag nach der Wahl zu früh", sagt Kienle.

Ulm muss in den kommenden fünf Jahren also abermals ohne einen Christdemokraten im Stuttgarter Landtag auskommen. Und nicht nur die Großstadt: Zum Wahlkreis 64 gehören neben der Stadt Ulm auch Balzheim, Blaustein, Dietenheim, Erbach, Hüttisheim, Illerkirchberg, Illerrieden, Schnürpflingen und Staig. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis sank von 67 Prozent im Jahr 2016 auf nun 63,5 Prozent.

Auch fast alle kleineren Orte wählten Grün, nur in Dietenheim, Balzheim und Schnürpflingen erreichte die CDU die meisten Stimmen. Der Alb-Donau-Kreis gilt als CDU-Hochburg, eine solche war Ulm zumindest bei den Landtagswahlen lange. Doch die Vormachtstellung scheint auch im ländlicheren Bereich zu bröckeln, die Grünen legten auch im Wahlkreis 65 Ehingen zu.

FDP-Kandidat Genelin zufrieden, AfD-Mann Ciresa enttäuscht

Zurück nach Ulm: "Insgesamt lief es gut", fasste Leon F. Genelin zusammen. Der 21-jährige Student war der jüngste Bewerber im Wahlkreis 64 Ulm. Sein Fokus auf die Themen Schule und Bildung hätten sich gelohnt, sagte der FDP-Kandidat unserer Redaktion. Er erreichte 7,8 Prozent der Stimmen. Für einen kaum bekannten jungen Neueinsteiger sei das ein gutes Ergebnis, urteilte er. "Wir haben gewusst, dass Ulm ein schwieriges Pflaster für uns ist", sagte Genelin und stieß damit ins gleiche Horn wie Unionskandidat Thomas Kienle.

Eugen Ciresa von der AfD war in zwei Wahlkreisen angetreten - und am Ende zweimal enttäuscht. Sowohl im Wahlkreis 64 Ulm als auch im Wahlkreis 65 Ehingen, wo Kandidat Daniel Rottmann vor fünf Jahren ein Zweitmandat geholt hatte, rutschte die AfD ab. Im Wahlkreis Ulm waren es am Ende 7,4 Prozent. Als Ursache macht Ciresa Querelen in der Landtagsfraktion in Baden-Württemberg aus. Die hätten sich noch stärker ausgewirkt als befürchtet. Regionale Ursachen sehe er nicht, sein Ergebnis bezeichnete der 63-Jährige aus Schelklingen als "enttäuschend". Für ein Zweitmandat genügten die Stimmen nicht. Das heißt auch: Der Wahlkreis 65 Ehingen entsendet künftig nur noch einen Vertreter.

Im Wahlkreis 64 Ulm kamen die übrigen neun Kandidaten - unter ihnen waren zwei Frauen - auf insgesamt 12,2 Prozent der Stimmen. Mustafa Süslü (Linke) schnitt unter ihnen mit 4,3 Prozent am besten ab.

