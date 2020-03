13:55 Uhr

Vier Asylbewerber sollen Mädchen zehnmal vergewaltigt haben

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen die Männer und Jugendlichen. Ein Weiterer, der mit dem Opfer bekannt war, soll an den Taten beteiligt gewesen sein.

Von Sebastian Mayr

Sie sollen in der Nacht vor Allerheiligen ein 14-jähriges Mädchen betäubt und danach zehnmal vergewaltigt haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage zur Großen Jugendkammer des Landgerichts Ulm gegen fünf Asylbewerber im Alter von 14 bis 26 Jahren erhoben. Vier der Männer sollen zum Teil mehrfach über die Jugendliche hergefallen sein. Dem fünften Angeschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft eine Beteiligung an den Taten vor. Dieser, es ist der 14-Jährige, und das Opfer kannten sich. Wohl auch seinetwegen hatte das Mädchen die Gruppe in der Tatnacht in eine Flüchtlingsunterkunft im Illertal begleitet, in der sie eine entsetzliche Nacht erlebte.

Drei Angeschuldigte befinden sich seit November in Untersuchungshaft. Sie sind 15, 16 und 26 Jahre alt und stammen aus Afghanistan , dem Iran und dem Irak. Die Behörden fürchten, dass sich die Angeschuldigten ins Ausland absetzen könnten. Die beiden anderen, sie sind 14 und 24 Jahre alt, befinden sich auf freiem Fuß. Ein Haftgrund liege bei ihnen nicht vor, sagte Michael Bischofberger , der Sprecher der Ulmer Staatsanwaltschaft. Einer der mutmaßlichen Täter habe die Tat gestanden, soweit er Kenntnis davon habe, berichtete der Sprecher. Die anderen vier Angeschuldigten bestreiten die Vorwürfe.

Vergewaltigung in Flüchtlingsunterkunft in einer Gemeinde im Illertal

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass die fünf Männer und Jugendlichen ihr Opfer am Abend des 31. Oktober 2019 in der Ulmer Innenstadt trafen und überredeten, mit ihnen zu einer Flüchtlingsunterkunft zu fahren. Diese befindet sich in einer Gemeinde im Illertal – im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis , nah an der Grenze zum Landkreis Neu-Ulm. Die 14-Jährige hatte in der Nacht vor Allerheiligen gemeinsam mit einer Freundin Halloween in Ulm feiern wollen. Die Jugendliche, die nicht in der Stadt wohnt, war davon ausgegangen, dort eine Übernachtungsmöglichkeit zu haben. Doch das zerschlug sich. In der Stadt traf die 14-Jährige auf die Gruppe von Asylbewerbern, von denen sie einen Jugendlichen gekannt haben soll. Schon bevor sie auf die späteren mutmaßlichen Täter traf, hatte das Mädchen Alkohol getrunken.

Zwei der Männer, sie sind 16 und 24 Jahre alt, sollen noch auf der Busfahrt vereinbart haben, ihr Opfer mit einem Betäubungsmittel wehrlos zu machen und anschließend über sie herzufallen. Als die Gruppe mit der 14-Jährigen in der Unterkunft ankam, sollen die beiden ihren Plan in die Tat umgesetzt und dem Mädchen gegen ihren Willen eine mit einem Betäubungsmittel versetzte Flüssigkeit verabreicht haben. Danach soll der 16-Jährige das Mädchen vergewaltigt und ihren wehrlosen Zustand dabei bewusst ausgenutzt haben.

Ulm/Alb-Donau-Kreis: 14-Jährige wurde wohl zehnmal vergewaltigt

Während die 14-Jährige in der Unterkunft missbraucht wurde, glaubten ihre Eltern sie in der sicheren Begleitung ihrer Freundinnen. Doch statt dessen sollen nach dem 16-Jährigen auch die übrigen Angeschuldigten den Zustand der 14-Jährigen ausgenutzt haben – mit Ausnahme ihres gleichaltrigen Bekannten. Der Reihe nach sollen die vier anderen Angeschuldigten Sex mit ihrem Opfer gehabt haben. Dabei soll jeweils nur einer der Angeschuldigten mit dem Mädchen im jeweiligen Zimmer gewesen sein – abgesehen von einem Fall, in dem zwei der Männer den Geschlechtsverkehr gemeinschaftlich erzwungen haben sollen. Einer habe das Mädchen festgehalten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft , während der andere sich an ihr vergangen habe. Am darauffolgenden Tag soll der 24-jährige Mann der 14-Jährigen abermals Betäubungsmittel gegeben haben. Im Verlauf dieses Tages habe der 16 Jahre alte Angeschuldigte das Mädchen erneut vergewaltigt. Insgesamt sind es nach der Beurteilung der Staatsanwaltschaft zehn Vergewaltigungen, die die Männer und Jugendlichen in der Nacht des 31. Oktober und an Allerheiligen begangen haben.

Nach der Horrornacht vertraute sich die 14-Jährige ihren Eltern an, die gemeinsam mit ihrer Tochter zur Polizei gingen.

Opfer von Vergewaltigung feierte Halloween in Ulm

Die Behörden durchsuchten daraufhin vier Wohnungen in Stuttgart , eine Wohnung in einer Filstalgemeine und die Unterkunft in der Illertalgemeinde, in der es zu dem Verbrechen gekommen sein soll. Kriminaltechniker und ein Gynäkologe untersuchten das Opfer. Eine toxikologische Untersuchung ergab, dass das Mädchen vor den sexuellen Übergriffen wohl mit Drogen gefügig gemacht wurde.

Kurz nach der Tat geriet Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch ins Kreuzfeuer der Kritik und sah sich auch groben Beleidigungen ausgesetzt. Er hatte infrage gestellt, was das Mädchen nachts in Ulm wolle. Kritiker warfen dem Stadtoberhaupt vor, die Vergewaltigungen zu relativieren und die Schuld auf das Opfer zu schieben. Später betonte Czisch , er bedaure seine missverständliche Äußerung: „Die Schuld an dieser Tat liegt ausschließlich und eindeutig bei den mutmaßlichen Tätern.“

