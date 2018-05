01.06.2018

Vier Hände für ein Halleluja

Zwei junge Ulmerinnen haben beim Bundesfinale als bestes Klavier-Duo überzeugt

Von Dagmar Hub

Constance Kienle und Henrietta Csercsa sind bundesweit die besten jungen Pianistinnen ihres Alters in der Sparte Klavier vierhändig: Am letzten Tag des Bundesfinales „Jugend musiziert“ in Lübeck präsentierten sich die beiden jungen Ulmerinnen, die sich mit dem Höchst-Ergebnis von 25 Punkten beim baden-württembergischen Landesentscheid qualifiziert hatten, im Konzertsaal der Lübecker Musikhochschule so eindrucksvoll, dass die Juroren sie mit 23 von 25 möglichen Punkten werteten. Vor allem die Interpretation von Claude Debussys „L´Après-midi d´ un faune“ und von Dimitri Schostakowitschs Concertino für zwei Klaviere überzeugte die Jury.

Von einem solchen Erfolg hätten Constance Kienle und Henrietta Csercsa nicht zu träumen gewagt: Die beiden Schülerinnen kannten einander bis Weihnachten 2017 nicht. Ihre Klavierlehrerin Susanne Lohwasser brachte beide zusammen und engagierte sich sehr, als sie merkte, wie gut der Kontakt beider sowohl zwischenmenschlich als auch am Flügel klappt. Bis zu fünf Mal pro Woche unterrichtete sie die 16-jährige Constance und die 20-jährige Henrietta zusammen, zudem trafen sich die jungen Pianistinnen an Wochenenden zum Proben. Oft fand der Unterricht abends statt, weil sich die Stunden nicht anders koordinieren ließen.

Henrietta Csercsa geht noch zur Schule; sie kam erst vor vier Jahren aus Ungarn, spricht inzwischen akzentfrei Deutsch und wird im nächsten Jahr ihr Abitur machen. Sie möchte Musik studieren wie ihre ältere Schwester. „Ich würde leidenschaftlich gern Pianistin werden“, erklärt sie. „Aber ob das möglich ist, muss man sehen; die Konkurrenz im Bereich des Klaviers ist stark.“ Constance Kienle dagegen will nach dem Abitur Medizin studieren – aber auf jeden Fall weiter Klavier spielen.

Die beiden Schülerinnen sind noch ganz erfüllt von den Eindrücken aus Lübeck, wo sich gut 2600 „Jugend musiziert“-Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet getroffen hatten, um sich den Juroren zu stellen. „Im ganzen Stadtgebiet von Lübeck waren jugendliche Musiker unterwegs, die man an den roten Taschen und den Programm-Büchern in der Hand erkannte“, erzählt Henrietta, und Constance schwärmt von den beiden Steinway-Flügeln, auf denen sie im Konzertsaal spielen durften. Die Atmosphäre des Wettbewerbs habe die ganze Stadt geprägt, die auf diese Weise voller Musik gewesen sei. Großartig sei auch das Erlebnis gewesen, so viele musikalisch engagierte Gleichaltrige zu treffen und gerade in der Sparte der besonderen Instrumente Klänge zu hören, wie das nur selten möglich ist. „Da waren sehr viele Jugendliche, die Musikinternate besuchen“, erzählt Constance Kienle. Wirklich große Chancen hätten sie sich angesichts solcher Konkurrenz und des Umstands, dass sich beide erstmals für den Bundeswettbewerb qualifiziert hatten, kaum ausgerechnet – doch die Juroren werteten nicht nur technische Brillanz, sondern vor allem den künstlerischen Ausdruck, mit dem die beiden Ulmerinnen überzeugen konnten.

Am 16. Juni ehrt die Stadt Ulm im Rathaus ihre erfolgreichen jungen Musikerinnen und Musiker. Ob Henrietta und Constance dort spielen können, hängt davon ab, ob es möglich ist, einen zweiten Flügel ins Rathaus zu bringen.

Themen Folgen