13:38 Uhr

Vier Mädchen begehen Diebstahl und verstoßen gegen Corona-Regeln

In Neu-Ulm stehlen vier Mädchen aus Senden Kosmetikartikel. Ein Angestellter spricht sie an und übergibt sie der Polizei.

Vier Mädchen aus Senden haben nach Angaben der Polizei zusammen Kosmetikartikel im Wert von zirka 11 Euro gestohlen. Zudem verstießen sie gegen die aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige sowie eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Gemeldet wurde der Vorfall am Montag gegen 17.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkten befanden sich die vier Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm. Nach Verlassen des Geschäftes wurden die Mädchen von einem Angestellten angesprochen und danach der Polizei übergeben. (az)

