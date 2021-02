vor 31 Min.

Vier Männer wollen Generalmusikdirektor am Theater Ulm werden

Plus Zehn Jahre war Timo Handschuh Generaldirektor am Theater Ulm, im Sommer geht er. Jetzt steht das Finale der Nachfolger-Suche an. Das sind die vier Kandidaten.

Von Dagmar Hub

Die Ankündigung, dass Generalmusikdirektor Timo Handschuh seinen Vertrag nicht verlängern und das Theater Ulm im Sommer 2021 nach zehn Jahren verlassen würde, hatte im Juli 2019 überrascht. In der kommenden Woche wird am Theater Handschuhs Nachfolger bestimmt. Es ist nach vier Auswahldirigaten die Endrunde um die GMD-Position.

120 Bewerbungen um die Position des GMD waren eingegangen, darunter drei von Dirigentinnen. Aufgrund der Pandemie war das Auswahlverfahren immer wieder unterbrochen worden. In die Runde der letzten vier Bewerber kamen Felix Bender, Stefan Klingele, Leo Siberski und Andreas Wolf.

Bender, Klingele, Siberski und Wolf wollen Generalmusikdirektor werden

Felix Bender stammt aus Halle und sang als Kind im Leipziger Thomanerchor. 2011 wurde Bender in die Eliteförderung des Dirigentenforums und in die Liste der "Maestros von morgen" aufgenommen; damals war er Erster Kapellmeister in Weimar. In den letzten Jahren dirigierte Bender unter anderem im Leipziger Gewandhaus und an der Oper Chemnitz.

Stefan Klingele (Mitte) ist aktuell Chefdirigent der Musikalischen Komödie in Leipzig. Bild: Oliver Killig/dpa (Archivfoto)

Stefan Klingele wurde in Ingolstadt geboren. Stationen des 53-Jährigen waren das Staatstheater Mannheim, das Münchner Gärtnerplatztheater und die Bremer Oper. Aktuell ist Klingele Chefdirigent der Musikalischen Komödie in Leipzig. 2006 wurde er mit dem Kurt Hübner-Preis der Bremer Theaterfreunde ausgezeichnet.

Theater Ulm sucht Nachfolger für Timo Handschuh

Leo Siberski wurde 1969 in Hannover geboren; er studierte in Berlin an der Hochschule für Musik und arbeitete als Assistent unter anderem mit Daniel Barenboim und Kent Nagano. Gegenwärtig ist er GMD am Theater Plauen-Zwickau und auch als Komponist Elektronischer Musik tätig.

Leo Siberski ist Generalmusikdirektor am Theater Plauen-Zwickau. Bild: Jan Woitas/dpa (Archivfoto)

Andreas Wolf, der an der Musikhochschule München Dirigat, Gesang und Klavier studierte, nachdem er zunächst Mathematik und Physik studiert hatte, ist derzeit stellvertretender GMD am Theater Lübeck und ist auch im Ausland ein gefragter Gastdirigent. Zudem arbeitet er mit Künstlern wie Arabella Steinbacher und Götz Alsmann.

