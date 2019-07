vor 18 Min.

Vier-Seen-Schwimmen startet am Wochenende in Senden

Die BRK-Wasserwacht Senden organisiert zum 15. Mal den bekannten Wettkampf. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr.

Von Angela Häusler

Dutzende Hobbysportler warten am Sonntag, 14. Juli, gespannt auf den Startschuss: Dann beginnt das jährliche Vier-Seen-Schwimmen der Sendener BRK-Wasserwacht. 273 Sportler waren im Juli 2018 dabei, als es darum ging, die 1,7 Kilometer lange Schwimm- und Laufstrecke durch alle vier Sendener Seen in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen. Heuer organisiert die Wasserwacht das beliebte Turnier bereits zum 15. Mal.

Zwei Kategorien für Hobby- und Leistungsschwimmer

Die Starter registrieren sich bei diesem Wettkampf in zwei unterschiedlichen Leistungsbereichen: „Jedermann“ für Hobbyschwimmer und „Sportschwimmer“ für durchtrainierte Leistungssportler. Viele von ihnen nutzen jedes Jahr die Trainingsmöglichkeit durch die Sendener Gewässer, weil sie etwa noch an Triathlon-Wettkämpfen teilnehmen wollen. Start ist für alle Akteure das Wasserwacht-Haus am Sendener Waldsee, das Ziel befindet sich am Ufer des Hallenbadsees. Auch dieses Jahr werden die Sportler wieder mit Schwimmkappen ausgerüstet, denn deren helle Farben erhöhen die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit der Sportler.

Rund 70 Ehrenamtliche aus den Reihen der Wasserwacht sorgen beim Turnier für korrekte Abläufe und für die Sicherheit der Schwimmer. Von Booten und Rettungsbrettern aus überwachen sie die gesamte Strecke, bis die letzten Teilnehmer die Ziellinie erreicht haben.

Start ist am Sonntag, 14. Juli, um 11 Uhr am Waldbaggersee, Siegerehrung ist gegen 14 Uhr. Die Online-Anmeldung läuft bis Mittwoch, 10. Juli, 12 Uhr. Ab Donnerstag, 13. Juli, können sich Teilnehmer an Anmeldestellen registrieren: Intersport Edling, Senden (Berliner Str. 25) sowie bei Laufsinn Ulm (Zeughausgasse 6). Nachmeldungen sind am Wettkampftag bis 9 Uhr möglich.

Die genaue Strecke, alle Details zur Anmeldung und die Startbedingungen sind auf der Internetseite der Wasserwacht zu finden. Mehr Infos: vier-seen-schwimmen.de

