Lions Club Illertissen beendet seine Zwangsruhepause mit Benefizkonzert

Nach eineinhalb Jahren ohne Benefizveranstaltung holt der Club jetzt das renommierte Polizeiorchester Bayern ins Vöhringer Eychmüller-Haus.

Der Lions Club sammelt normalerweise Geld durch Spenden oder Benefizveranstaltungen ein und gibt es für wohltätige Zwecke wieder aus. Doch seit Ausbruch der Pandemie war der Lions Club Illertissen in seinen Aktivitäten massiv eingeschränkt. Jetzt geht er wieder mit einer Veranstaltung an die Öffentlichkeit: Mit dem Auftritt des Polizeiorchesters Bayern beendet er seine Zwangspause. Es ist ein sehr renommiertes Ensemble für professionelle sinfonische Blasmusik. Das Repertoire umfasst zeitgenössische Originalkompositionen und Arrangements von Meisterwerken der Musikgeschichte. Im Rahmen der Imagepflege und Nachwuchswerbung der bayerischen Polizei soll durch Benefizkonzerte ein breites Publikum angesprochen werden. Jährlich wird knapp eine Viertelmillion Euro für gute Zwecke erspielt.

"Wir freuen uns sehr, dass es stattfinden kann", sagte der amtierende Präsident Michael Kälberer gegenüber unserer Redaktion, "wir haben dafür sehr lange geplant." Das Landratsamt Neu-Ulm habe die Veranstaltung am Freitag, 26. November, 19.30 Uhr, im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus ausdrücklich genehmigt. Für Michael Kälberer stellt dieses Konzert einen "Schritt zurück zur Normalität" dar. Allerdings hat sich der Club schon frühzeitig für die Regel 3G plus entschieden, was eigentlich eher 2G darstellt: Als drittes "G" nach geimpft und genesen würde nur der relativ teure PCR-Test akzeptiert, den sich vermutlich kaum jemand leisten möchte.

Um die lange Durststrecke ohne Benefizveranstaltungen zu beenden, habe man dieses hervorragende Orchester engagiert, das für seinen Auftritt keine Gage verlangt. Somit kann der komplette Erlös sozialen Zwecken zugutekommen. Das Ensemble garantiert einen satten Klanggenuss, denn es kommt immerhin mit rund 30 Musikerinnen und Musikern. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, die Tickets zum Preis von 25 Euro gibt es in Illertissen bei der Buchhandlung Zanker sowie in der Aral-Tankstelle Weikmann, in Vöhringen in der Buchhandlung Mareis sowie in Weißenhorn in der City-Papeterie.