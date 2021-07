So kommt der Impfbus im Landkreis Neu-Ulm an

Plus Das Vakzinmobil soll Menschen schnell eine Immunisierung gegen Corona verschaffen - ohne aufwendige Terminvereinbarung. Das funktioniert bisher recht gut.

Es ist nur ein kleiner Stich und schon ist Julia Hornung geimpft. Nur wenige Minuten dauert der gesamte Prozess im Impfbus von Huber Health Care, von der Registrierung bis zur Verabreichung des Vakzins. Und das ohne Termin. "Deswegen bin ich hergekommen", sagt die Pfuhlerin. Man sei hier viel schneller an die Reihe als beim Arzt oder im Impfzentrum.