Vöhringen: Zwei Buben stehlen Spielzeug im Wert von 90 Euro

Die Verkäuferin des Ladens beobachtete die beiden Kinder dabei, wie sie heimlich Waren in ihren Rucksack steckten.

Eine Angestellte eines Geschäfts in der Industriestraße in Vöhringen hat am Donnerstagnachmittag zwei Kinder beobachtet, wie diese im Außenbereich Spielzeug klauten. Wie die Polizei berichtet, steckten die beiden Buben die Ware in ihren Rucksack. Die Zeugin stellte die beiden zur Rede und verständigte die Polizei.

Auch im Laden haben die beiden bereits geklaut

Dann zeigte sich, dass die Kinder auch Spielzeug aus den Geschäftsräumen mitgehen ließen. Insgesamt steckten die Buben Waren im Wert von fast 90 Euro ein. Sie wurden nach einer eindringlichen Belehrung ihren Eltern übergeben, so die Polizei. (az)

