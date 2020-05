vor 35 Min.

Vöhringer Rathaus öffnet wieder

Das Rathaus in Vöhringen öffnet ab Montag wieder.

Ab Montag gelten in der Einrichtung neue Regeln

Im Zuge der vorgesehenen Lockerungsmaßnahmen wird ab Montag, 18. Mai, das Rathaus Vöhringen für den Bürgerverkehr schrittweise weiter geöffnet. In das Rathaus dürfen jeweils bis zu drei Personen eintreten, entweder um bereits vereinbarte Termine wahrzunehmen oder Termine zu vereinbaren. Die Besprechungen erfolgen entweder im Notarzimmer oder im Bürgerbüro, soweit die Zuständigkeit dort gegeben ist.

Da jedoch weiterhin das Gebot der Kontaktminimierung gilt, bittet die Stadt, nach wie vor alle Angelegenheiten, die telefonisch, elektronisch oder schriftlich geklärt werden können, auf diesen Wegen zu erledigen. In dringenden Fällen und in Fällen, in denen die persönliche Anwesenheit notwendig ist, sollte ein Zutritt zu den Rathäusern weiterhin nur mit Terminvereinbarung erfolgen. Diesen können Bürger unter der Telefonnummer 07306/962-20 oder vor Ort mit dem zuständigen Sachbearbeiter vereinbaren. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist bei Betreten des Rathauses Pflicht.

Die Mitarbeiter bitten um Verständnis, dass aus Infektionsschutzgründen immer nur eine begrenzte Anzahl an Bürgern gleichzeitig im Rathaus anwesend sein kann. Es kann hierbei eventuell zu größeren Wartezeiten vor dem Rathaus kommen. Es wird gebeten, die vorgeschriebenen Abstandsregeln einzuhalten. (az)

