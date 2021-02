14:37 Uhr

Vogelgrippe: Diese Vorschriften gelten jetzt im Landkreis Neu-Ulm

In Bayern sind mehrere Fälle von Geflügelpest nachgewiesen worden. Deshalb wurden auch für den Landkreis Neu-Ulm Schutzmaßnahmen beschlossen.

Die Geflügelpest breitet sich in Europa und Deutschland immer weiter aus. Insgesamt sind in Bayern derzeit vier Fälle bei Wildvögeln in den Landkreisen Starnberg, Passau, Landsberg am Lech und Haßberge nachgewiesen. Deutschlandweit sind bislang mehr als 600 Fälle bei Wildvögeln amtlich festgestellt worden.

Ausbruch von Vogelgrippe im Landkreis Bayreuth bestätigt

Darüber hinaus hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) am 29. Januar einen einzelnen Vogelgrippeausbruch in einem kleinen Hausgeflügelbestand im Landkreis Bayreuth bestätigt. Vor diesem Hintergrund ist laut dem Landratsamt Neu-Ulm von einem steigenden Vorkommen des Virus in der Wildvogelpopulation in Bayern auszugehen. Dadurch bestehe ein erhöhtes Risiko, dass das Virus in Hausgeflügelbestände eingeschleppt wird. Besonders gefährdet seien dabei vor allem Klein- und Hobbyhaltungen, für die die strikten Sicherheitsanforderungen der Geflügelgroßbetriebe noch nicht gelten.

Zum Schutz der bayerischen Geflügelhaltungen sollen daher ab sofort verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für sämtliche Haus- und Nutzgeflügelbestände bayernweit angeordnet werden. Das hat das Bayerische Umweltministerium veranlasst.

Eine Allgemeinverfügung gilt ab 6. Februar im Landkreis Neu-Ulm

Die erforderlichen Maßnahmen werden durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises Neu-Ulm bekannt gegeben und gelten ab dem 6. Februar für den gesamten Landkreis Neu-Ulm. Die Allgemeinverfügung ist online ab 5. Februar unter dem Link https://landkreis.neu-ulm.de/de/aktuelle-mitteilungen.html einsehbar und wird darüber hinaus in den Amtsblättern der Gemeinden und Städte des Landkreises Neu-Ulm abgedruckt.

Eine Stallpflicht für Geflügel besteht im Landkreis bislang nicht

Sie regelt Maßnahmen, wie die Sicherung gegen unbefugtes Betreten, das Tragen von Schutzkleidung bei dem Betreten von Stallungen sowie die konsequente Reinigung und Desinfektion von Schuhwerk, Stallungen, Gerätschaften und anderem. Außerdem wird ein allgemeines Fütterungsverbot für bestimmte Wildvögel, wie Wasser- und Greifvögel, erlassen. Eine Aufstallungspflicht im Landkreis Neu-Ulm besteht auch ab dem 6. Februar 2021 nicht. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel und gehaltene Vögel anderer Arten als Geflügel verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, sind im Landkreis Neu-Ulm verboten. Die Allgemeinverfügung gilt bis 30. April.

Durch die konsequente Einhaltung dieser Sicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt – sei er direkt oder auch indirekt – zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden und so das Risiko einer Einschleppung des Erregers in bayerische Nutz- und Hausgeflügelbestände weiterhin minimiert werden. Um eine weitere Ausbreitung der Vogelgrippe in der Wildvogelpopulation rasch zu erkennen, wird in Bayern zudem das bestehende Wildvogelmonitoring konsequent weitergeführt.

Für den Menschen sei das Virus nach derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich, teilte das Landratsamt mit. Dennoch sollten tot aufgefundene Vögel nicht angefasst werden und Funde dem Veterinäramt am Landratsamt Neu-Ulm gemeldet werden.

Ein Merkblatt mit Sicherheitsmaßnahmen speziell für Geflügelhalter sowie weitere aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sind abrufbar unter: https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/gefluegelpest/. (AZ)

