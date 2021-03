13:10 Uhr

Vogelgrippe weitet sich aus: Hier gilt im Kreis Neu-Ulm bald Stallpflicht

Plus Bayernweit soll ab Samstag eine Stallpflicht für Geflügelhalter in Risikogebieten gelten. Auch der Landkreis Neu-Ulm ist davon betroffen.

Die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - breitet sich bei Wildvögeln weiter aus. Auch in Bayern. Das bayerische Umweltministerium hat deshalb jetzt im gesamten Freistaat eine Stallpflicht in Risikogebieten angeordnet. Grundlage hierfür ist eine entsprechende Allgemeinverfügung, die am Samstag, 13. März, in Kraft tritt und auch im Landkreis Neu-Ulm gilt.

Laut einer Pressemitteilung des Neu-Ulmer Landratsamtes kommt es in den festgestellten Risikogebieten bei geschlossenen Ställen oder überdachten und dreiseitig geschlossenen Unterständen zu einer Aufstallungen. Folgende Geflügelarten sind betroffen:

Hühner,

Truthühner,

Perlhühner,

Rebhühner,

Fasane,

Laufvögel,

Wachteln,

Enten und

Gänse.

Vogelgrippe-Risikogebiete liegen im Kreis Neu-Ulm entlang von Donau, Iller und Roth

Die Risikogebiete, die von der Allgemeinverfügung festgelegt werden, sind abhängig unter anderem von den geographischen Gegebenheiten - zum Beispiel bekannte Sammelplätze von durchziehenden Wildvögeln sowie Rast- und Ruheplätze an oder in der Nähe von Gewässern sowie die bestehende Geflügeldichte.

Für den Landkreis Neu-Ulm bedeutet das: Die Stallpflicht gilt vor allem entlang von Donau, Iller und Roth. Doch auch sogenannte Stillgewässer fallen darunter. Hinzu kommt ein 500 Meter breiter Ufersteifen entlang der Flüsse und Gewässer, die ebenfalls zur Schutzzone gehören. Eine digitale Karte der Risikogebiete im Landkreis Neu-Ulm (auch zum Zoomen) finden Sie hier.

Die blauen Bereiche entlang der Gewässer im Landkreis Neu-Ulm gelten ab Samstag als Vogelgrippe-Risikogebiete. Bild: Landratsamt Neu-Ulm

Seit Herbst 2020 breitet sich die Geflügelpest bundesweit aus. Derzeit sind nach Angaben des Neu-Ulmer Veterinäramtes in Deutschland über 700 Fälle der Vogelgrippe amtlich festgestellt worden. In Bayern seien es aktuell insgesamt 23 Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln sowie vier Fälle in privaten Hausgeflügelbeständen. Im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz gibt es demnach derzeit in einem großen Geflügelbestand einen Vogelgrippe-Ausbruch.

Ansteckung des Menschen mit Geflügelpest in Deutschland bislang nicht bekannt

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bislang nicht bekannt geworden. Enger Kontakt zu krankem oder verendetem Geflügel sollte dennoch vermieden und tot aufgefundene Wildvögel sollten nicht berührt oder bewegt werden. Wenn mehrere Vögel an einem Fundort verendet sind, soll dringend der Veterinärdienst Neu-Ulm (Telefon: 0731/7040-6105) informiert werden.

Bereits Anfang Februar hat das Neu-Ulmer Landratsamt neue Vorschriften aufgrund der Ausbreitung der Vogelgrippe bekannt gegeben. Diese gelten weiterhin. Wie beispielsweise der Bauernhof Frank im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl mit seinen zwei mobilen Hühnerställen darauf reagierte, lesen Sie hier. (AZ/krom)

++ Hier Klicken zum Download: Die Allgemeinverfügung zur Aufstallung von Geflügel samt Risikogebiete im Landkreis Neu-Ulm ++

