vor 37 Min.

„Voice Kids“: Ein bisschen Ulm singt mit

Die Schwestern Mimi und Josefin haben bei der Sat.1-Show die Jury begeistert - und inzwischen Hunderttausende auf YouTube. Die Eltern der beiden haben eine enge Verbindung zu Ulm.

Die beiden Schwestern Mimi und Josefin aus Augsburg haben die Jury der Casting-Sendung „The Voice Kids“ am vergangenen Sonntag begeistert – und sind bei YouTube schon Stars: In nur vier Tagen hat das Video mit ihrem Auftritt dort 2,3 Millionen Abrufe gesammelt. Damit gehört es schon jetzt zu den meisten geklickten Clips aus der fürden Sender Sat.1 produzierten Show. Mimi und Josefin, 15 und 13 Jahre alt, haben auch eine Enge Verbindung zu Ulm. Denn sie sind die Töchter von Sopranistin Hélène Lindqvist, die von 2006 bis 2009 zum Ensemble des Theaters Ulm gehörte, und Musikprofessor Philipp Vogler, der jahrelang das Kammerorchesters Ulmer Studenten (KUS) leitete. Das Talent kommt also nicht von ungefähr.

Die Schwestern aus Augsburg begeistern die Jury von "Voice Kids" mit einem Radiohead-Song.

Nach ihrem Auftritt sagte Alec Völkel von The BossHoss: „Mein Gott, war das gut! Ich bin ein erwachsener Mann und hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Ich will, dass ihr sofort auf Tour geht!“ Mimi und Josefin sangen „Creep“ von Radiohead in den sogenannten „Blind Auditions“. Nur mit Piano und ihren Stimmen begeisterten die Augsburgerinnen die Jury. Stefanie Kloß von Silbermond sagt: „Ich glaube, dass zum ersten Mal bei ‚The Voice Kids‘ ein Duo im Finale stehen wird.“ Mark Forster hat „so was wie euch zwei hier noch nie gehört“. Lena Meyer-Landrut vergießt Tränen: „Ich habe das Gefühl, dass ihr zu mir gehört und ich zu euch gehöre. Ihr seid so einzigartig, so besonders.“

Alle Juroren wollten die Schwestern haben – die entschieden sich schließlich für The BossHoss. (az)

