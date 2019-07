vor 22 Min.

Vokalmusik hat viele Facetten

Sommerliche Ulmer Musiktage starten

Mit Musik aus dem Kaukasus starten die 35. Sommerlichen Ulmer Musiktage: Am Sonntag, 7. Juli, um 19 Uhr singt das Gesangsquintett Luys aus der armenischen Hauptstadt Jerewan in der Kirche St. Margaretha in Reutti. Festivalleiter Christoph Denoix stellt dieses Jahr bei den SUM mehrere bedeutende Vokalformationen vor. Das Publikum hat die Wahl vom Liederabend über das Solistenensemble bis zum Chorkonzert.

Für drei Veranstaltungen gastiert das Festival direkt in Ulm: Stücke von Monteverdi bis Verdi interpretiert der Vox Humana Kammerchor (unter Leitung von Denoix persönlich) am Freitag, 12. Juli, um 19 Uhr im Lichthof des Museums Ulm. Das Duo Stefan Geyer und Heike Dorothee Allardt bestreitet am Samstag, 13. Juli, um 20 Uhr einen Liederabend bei Museumsgesellschaft Ulm. Symphonische Filmmusik spielt Orchester der Technischen Hochschule Ulm (Leitung: Virgil Bunea) am Sonntag, 14. Juli, um 18 Uhr im Kornhaus.

Bei den anderen Konzerten geht es weiter hinaus in die Region. Ein Höhepunkt ist der Auftritt der Regensburger Domspatzen am Sonntag, 7. Juli, um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche Steinhausen bei Bad Schussenried. Zum Abschluss der sommerlichen Ulmer Musiktage gastiert das Calmus Ensemble Leipzig am Sonntag, 28. Juli, um 17 Uhr in Kloster Blaubeuren. (az)

