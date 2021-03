vor 32 Min.

Volksbank Ulm: Der Belastungstest durch Corona steht erst noch bevor

Plus Die Volksbank Ulm ist trotz Corona mit der Entwicklung des Geschäftsjahres 2020 durchaus zufrieden. Sie warnt jedoch vor dem, was kommen wird.

Im Corona-Jahr verzichtet die Volksbank Ulm auf das Bilanzpressegespräch. Und zieht so das Fazit schriftlich: „Nachdem corona-bedingte Maßnahmen zunehmend Einfluss auf das zweite und dritte Quartal hatten, konnten wir unser Geschäft im weiteren Jahresverlauf schnell wieder stabilisieren. Im Ergebnis stellt sich das Geschäftsjahr 2020, mit Blick auf die historischen Herausforderungen, schwäbisch ausgedrückt als sehr ordentlich dar“, wird Ralph P. Blankenberg, Vorstandssprecher der größten Genossenschaftsbank in der Region, zitiert.

Volksbank Ulm hat so gut wie keine Kreditausfälle

„Wichtig und erfreulich in der gegenwärtigen Situation sei es auch, dass die Volksbank Ulm bis dato keine nennenswerten Kreditausfälle zu verzeichnen habe. Gleichwohl rechne die Bank damit, dass im aktuellen Geschäftsjahr der finanzielle Druck auf die Unternehmen deutlich zunimmt und die Entwicklung der Pandemie auch für die Volksbank Ulm im Wirtschaftsjahr 2021 herausfordernd bleiben wird. Der Belastungstest stünde also noch bevor, denn je länger die Pandemie andauere, desto größer würden die wirtschaftlichen Folgen für bestimmte Branchen.

Ralph P. Blankenberg im neuen „Beraterpark“ in der Olgastraße. Bild: heo

Der derzeitige Stand sowie die damit verbundene Unsicherheit in der Bevölkerung und den Unternehmen ließen momentan keine verlässlichen Prognosen zu.

Das bilanzielle Kreditvolumen stieg trotz unverändert hoher Tilgungsabflüsse den vorläufigen Geschäftszahlen zufolge auf insgesamt 2,165 Milliarden Euro, einem satten Plus von rund 114 Millionen Euro. „Vor allem die Nachfrage nach Wohnbaudarlehen ist ungebrochen und erreichte im vergangenen Geschäftsjahr wiederum einen Spitzenwert“, so Blankenberg. Doch auch bei den gewerblichen Darlehen verzeichne die Volksbank Ulm einen deutlichen Nachfrageanstieg, was nur zu einem kleinen Teil auf Corona und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Liquidität der Unternehmen zurückzuführen sei.

Einlagen der Kunden von Ulm bis Neu-Ulm und Illertissen nahmen zu

Wie in den vergangenen Jahren hielt mit Blick auf das Zinsniveau auch in 2020 der Trend zur kurzfristigen Geldanlage an. Insgesamt nahmen die Kundeneinlagen um 21 Millionen Euro leicht zu.

„Durch ein starkes Neugeschäft ist es uns gelungen, den Zinsüberschuss zu stabilisieren und dabei den Abwärtstrend der letzten Jahre auszubremsen“, freut sich Blankenberg über die nahezu unveränderte Entwicklung dieser wichtigen Ertragszahl. So beträgt der vorläufige Zinsüberschuss für das vergangene Geschäftsjahr 50,5 Millionen Euro. Die Erträge im Kreditvermittlungs- und Versicherungsgeschäft sowie im Zahlungsverkehr lagen zwar unter dem Vorjahr, konnten aber durch die florierende Immobilienvermittlung, dem starken Zahlungsverkehr und das Wertpapiergeschäft ausgeglichen werden. Der Provisionsüberschuss erreichte dank dieser Kompensation einen Wert leicht über dem Vorjahresniveau. Das betreute Kundengeschäftsvolumen, bestehend aus bilanziellen und außerbilanziellen Krediten und Einlagen, wuchs 2020 erneut und liegt inzwischen bei 6,6 Milliarden Euro.

Immobilien rund um Ulm und Biberach pendeln sich auf hohem Preisniveau ein

Der Immobilienmarkt im Geschäftsgebiet der Bank zeige ein nahezu einheitliches Bild: Stadt und Land gleichen sich nachfrage- und preisseitig mehr und mehr an. Während in den Vorjahren die Preise für Eigenheime insbesondere in Ulm, aber auch in Biberach stark angezogen hatten, pendeln sie sich nun auf hohem Niveau ein – die Steigerungsraten der Vorjahre haben sich abgeschwächt. Auch in den ländlichen Gebieten, in denen die Bank vertreten ist, zeigt sich eine vermehrte Nachfrage nach Immobilien für die private Nutzung – mit einhergehender Preisentwicklung. Für 2021 rechnet die Bank mit einer weiterhin stabilen Nachfrage.

Die Volksbank Ulm-Biberach sei grundsätzlich offen für Fusionsgespräche mit anderen Genossenschaftsbanken, wobei sie selbst wirtschaftlich sehr gut aufgestellt ist und daher aus einer Position der Stärke agiert. Offenbar werden aber Gespräche geführt, doch aktuell gebe es in diesem Zusammenhang keine endgültigen und damit kommunikationsfähigen Resultate. (AZ/heo)

