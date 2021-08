Ulm

07:00 Uhr

Amir Nurie lernte an der Ulmer Vh Deutsch: Jetzt betreibt er dort ein Café

Amir Nurie lernte an der Vh Ulm Deutsch, jetzt betreibt er dort das "Alberts Café".

Plus Mit Alberts Café im Vh-Gebäude am Kornhausplatz in Ulm erfüllt sich Amir Nurie einen Wunsch. Wovon der Iraner, der dort Deutsch gelernt hat, noch träumt.

Von Dagmar Hub

Amir Nuries Augen glänzen. Er ist ganz in seinem Element, ist jetzt wieder selbstständig, wie er es früher im Iran gewesen war. Und trotz aller Widrigkeiten in der Pandemiezeit hat er es geschafft, genau das tun zu können, wovon er träumte: Amir Nurie ist seit kurzer Zeit Pächter von Alberts Café, dem Café im Einstein-Haus der Ulmer Volkshochschule.

