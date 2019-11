08:41 Uhr

Vollsperrung und Stau nach tödlichem Unfall auf der B19

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der B19 ist eine Fußgängerin gestorben. Die Identität des Opfers ist noch unklar, die Polizei bittet um Hinweise.

Ein tödlicher Verkehrsu Unfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B19 bei Ulm ereignet. Laut Polizei Ulm hat dort ein Auto eine Fußgängerin erfasst, sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Vorfall ereignete sich im Osten von Ulm, bei Haslach in Fahrtrichtung Seligweiler. Die B19 wurde zur Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Wie genau der Unfall sich ereignete, sollen jetzt die Ermittlungen der Polizei ergeben. Ein Gutachter unterstützte die Polizisten an der Unfallstelle. Um wen es sich bei der Verstorbenen handelt, weiß die Polizei noch nicht. Sie hofft auf Hinweise: Die Frau ist etwas über 20 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hat eine sportliche Figur. Sie trug eine weiße Windjacke und eine schwarze Hose, dazu ein schwarzes Halstuch und Handschuhe. Die Schuhe sind türkis.

Wer Hinweise auf die Identität der Frau oder zum Unfallhergang gegeben kann, wird gebeten, sich bei der Ulmer Polizei unter der Telefon-Nummer 0731/1880 zu melden.

Vollsperrung auf der B19, Stau auf der A8 bei Ulm

Gutachter trafen gegen 7 Uhr am Unfallort ein, die Untersuchungen vor Ort werden laut Polizei bis etwa 9 Uhr andauern. Aufgrund der Vollsperrung der B19 staut sich auch auf der A8 zwischen Dornstadt und Ulm Ost der Verkehr. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart fließt hier zäh. (AZ)

