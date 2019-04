00:33 Uhr

Vom Bauerndorf zum Industriegebiet

Fotoausstellung über Schwaighofen

Im Rahmen des Neu-Ulmer Stadtjubiläums eröffnet am heutigen Samstag, 27. April, im Bürgertreff Schwaighofen die Ausstellung „Vom Bauerndorf zum Industriegebiet – eine Stadt im Wandel der Zeit“. Die Fotoausstellung zeigt „Schwaighofen damals und heute“. Daneben sind auch alte landwirtschaftliche Geräte und Maschinen ausgestellt. Die Besucher erhalten zudem einen Einblick in eine sogenannte „Kunkelstube“. Sie diente früher als sozialer Treffpunkt der Bäuerinnen und ermöglicht einen Einblick in den damaligen Alltag. Organisiert wurde das Bürgerprojekt von Alfred Büchele, Vorsitzender des Vereins Bürgertreff Schwaighofen. Er möchte den Besuchern einen kleinen Einblick in die umfassenden Veränderungen des Neu-Ulmer Stadtteils geben. Unterstützt wurde Büchele von Pia Leupold, ebenfalls Vorstandsmitglied des Bürgervereins.

Die Ausstellung im Bürgertreff Schwaighofen (Reuttier Straße 112) wird am Samstag, 27. April, um 15 Uhr feierlich eröffnet. Büchele wird die Gäste willkommen heißen. Bei Fragen zu den Fotos können sich die Besucher zudem an alteingesessene Schwaighofener wenden. Zudem gibt es eine Brotzeit sowie Kaffee und Kuchen.

Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag, 19. Mai, im Bürgertreff Schwaighofen zu sehen. Die Öffnungszeiten sind jeweils samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr, sonntags gibt es Kaffee und Kuchen. Am Dienstag, 30. April, findet zudem von 19 bis 23 Uhr eine kleine Maifeier statt. (az)