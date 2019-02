26.02.2019

Vom Diskutieren und Denunzieren

Warum Peter Schmid (CSU) einen Freien Wähler attackiert und der Landrat keine Nachhilfe gibt

Von Ronald Hinzpeter

Der altgediente Polit-Kämpe Peter Schmid, einstmals Landtagsabgeordneter für die CSU, sagt öffentlich eigentlich nur noch selten etwas. Doch im Krankenhausausschuss des Kreises hatte er nun einen ebenso überraschenden wie deutlichen Auftritt – der tagelang nachwirkte. Am Freitag meldete er sich am Ende der öffentlichen Sitzung zu Wort und zog vom Leder gegen Jürgen Bischof von den Freien Wählern.

Der hatte im Kreistag moniert, dass viel zu lange gedauert habe, über eine neue Struktur der Kreiskliniken nachzudenken und zu wenig gegen das wachsende Defizit unternommen worden sei: „Wir verlieren jede Woche eine Viertelmillion Euro.“ Bischofs Kritik fand Schmid so völlig daneben, dass er den Dichter des Deutschlandliedes mit einem Zitat bemühte. Hoffmann von Fallersleben wird der Satz zugeschrieben: „Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant.“ Bischof habe den Krankenhausausschuss mit seiner Kritik denunziert, das sei unanständig und zeuge „von miesem Charakter“.

Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg sprang seinem Fraktionskollegen bei, indem er anmerkte, dem Gremium Tatenlosigkeit vorzuwerfen sei „ein dicker Hund“. Und auch Landrat Thorsten Freudenberger merkte an, dass in der Kreistagssitzung „punktuell Grenzen überschritten wurden“. Ein demokratisch gewähltes Gremium dürfe nicht einfach diskreditiert werden: „Das geht nicht.“

Damit war die Angelegenheit noch nicht erledigt, denn am Montag verteidigte FW-Fraktionsvorsitzender Kurt Baiker seinen Kollegen Bischof. Er beklagte „eine gewisse Erosion der Sprache“ im Kreistag. Das Klima sei etwas schlechter geworden. Freudenberger solle doch als Lehrer, der er vor seiner Wahl zum Landrat war, seinem Parteifreund Schmid ein wenig Nachhilfe in deutscher Sprache geben. Bischof habe niemanden denunziert (also im üblichen Sprachgebrauch angezeigt oder hintenrum schlecht gemacht, die Red.), sondern er habe einfach in öffentlicher Sitzung gesprochen. Ein Gremium könne man als Ganzes gar nicht beleidigen, das sei nur bei Einzelpersonen möglich. Schmid solle künftig mehr Sorgfalt bei der Wortwahl walten lassen. Auch das Wort „mies“ fand er unangebracht, denn es komme vom mittelhochdeutschen „Moos“.

Freudenberger wiederum wollte Baiker den Gefallen nicht tun und seinen CSU-Parteifreund belehren. Er sei ja offiziell gar kein Lehrer mehr, „sondern der Landrat, und ich versuche, dieser Rolle gerecht zu werden.“ Und überhaupt bat er bei aller gebotener Härte der demokratischen politischen Auseinandersetzung um weniger Schärfe, denn „am Ende des Tages soll man sich ja auch wieder die Hand geben und sich wieder begegnen können.“ Zudem hoffe er, dass künftig nicht nach jeder Ausschusssitzung jemand Stellung nehme „zu etwas, was jemand anders gesagt hat.“

