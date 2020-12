vor 16 Min.

Vom Mülleimer getroffen: Frau muss verletzt ins Krankenhaus

Ein Mülleimer hat eine Frau in Hattenhofen verletzt.

Eine Frau hat wohl vergessen ihren Mülleimer rechtzeitig herauszustellen. Als sie das Nachholen wollte, passierte das Unglück.

Mit Verletzungen ist eine 64-Jährige am Dienstag in ein Krankenhaus gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde sie in Hattenhofen (Landkreis Göppingen) von einer Mülltonne getroffen.

Kurz nach 8.15 Uhr wurden die Mülleimer in der Straße Dorfwiesen entleert. Eine 64-Jährige hatte wohl vergessen, ihren Mülleimer heraus zu stellen. Das holte sie in dem Moment nach, als der 46-jährige Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges die soeben geleerten Mülleimer herabließ.

Dass die 64-Jährige neben seinem Fahrzeug stand, sah er nicht. Ein Mülleimer traf die Frau am Kopf. Die erlitt dadurch eine Verletzung und kam in ein Krankenhaus. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen