Vom Ulmer Hauptbahnhof ins Gefängnis: Polizei fasst gesuchten Straftäter

Am Ulmer Hauptbahnhof wurde ein 41-Jähriger festgenommen.

In einem Regionalzug am Ulmer Hauptbahnhof wird der 41-Jährige festgenommen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Beamte des Bundespolizeireviers Ulm haben am Montagmorgen gegen 10.45 Uhr einen 41-jährigen Fahrgast in einem Regionalzug am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen.

Die Identität des türkischen Staatsangehörigen sollte zuvor durch die Bundespolizisten im Rahmen einer Personenkontrolle überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der in Nordrhein-Westfalen wohnhafte Mann von der Staatsanwaltschaft Wuppertal mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen des Betruges gesucht wurde und zudem keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnte.

Die Beamten nahmen den 41-Jährigen daraufhin fest und verbrachten ihn noch am selben Tag zur Verbüßung einer siebenmonatigen Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt. Zudem wird nun gegen den Mann wegen des Verdachtes des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt. (az)

