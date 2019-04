14:44 Uhr

Von Betonmischer erfasst: 19-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall in Neu-Ulm ist am Montag eine 19-Jährige mittelschwer verletzt worden.

Eine 19-jährige Radfahrerin ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Neu-Ulm schwer verletzt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise.

Eine 19-jährige Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen in Neu-Ulm von einem Betonmischer erfasst worden. Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie erlitt einen Trümmerbruch im linken Bein.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, überquerte die 19-Jährige die Augsburger Straße gegen 7.30 Uhr auf Höhe des Augsburger-Tor-Platzes zu Fuß an einer Ampel und schob ihr Rad neben sich her. Auf dem Weg über die Straße wurde sie laut Polizei von einem 35-jährigen Lkw-Fahrer übersehen.

Polizei sucht Zeugen

Der Betonmischer, der von der Reuttier Straße kommend in Richtung Ulm unterwegs war, erfasste die junge Frau noch auf der Straße. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht Die 19-Jährige stand unter Schock und konnte am Montag noch nicht vernommen werden. .

Ob einer der beiden Beteiligten eine rote Ampel ignoriert hatte, ist bislang unklar. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich bei der Dienststelle unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (loto)

