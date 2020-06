vor 20 Min.

Von Corona-Regeln bis Rassismus: Proteste von Ulm bis Weißenhorn

Plus Während sich die Initiative „Querdenken“ zum Austausch in der Friedrichsau trifft und in der Fuggerstadt eine „Gesundheitsdiktatur“ beklagt wird prangern linke Gruppen auf dem Münsterplatz Rassismus an.

Von Andreas Brücken

Rassismus in der Gesellschaft, Kapitalismuskritik und die Warnung vor einer Gesundheitsdiktatur trieben die Menschen am Wochenende auf die Straße. Ein Überblick.

In Weißenhorn werden die Medien kritisiert

Wolfgang Gänsler ist Zahnarzt in Illertissen und gehört, wie er sagt, keiner Partei an. Aus freien Stücken hätte er sich dazu entschlossen, in Weißenhorn auf der wöchentlichen Kundgebung zum Thema Corona und dessen Folgen für die Gesellschaft zu sprechen. Rund 25 Zuhörer und etwa noch einmal so viele Schaulustige rund um die Absperrung hatten sich dazu versammelt.

Als Mediziner sei er es gewohnt sich seit Jahren von den Vorschriften des Robert-Koch-Institutes „triezen“ zu lassen. Doch seit dem die weitreichenden Einschränkungen durch die Coronaverordnungen die Grundrechte beschneiden, wolle er öffentlich kritische Fragen stellen, ob etwa die Erkältungswelle der vergangenen Herbstzeit schon mit Corona zu tun gehabt hätte und erst später als Covid 19 bezeichnet wurde. Die weitreichenden Folgen aus der Pandemie könnten derweil die Politiker für sich genutzt haben, erklärt Gänsler weiter, während diese nur Interesse an einer Wiederwahl hätten. „In einer Hysteriepandemie können Politiker glänzen“, erklärte der Mediziner und holte gleich darauf zum Schlag gegen die Medien aus, welche die Bevölkerung mit dramatischen Bildern versorgen, während Wissenschaftler mit anderen Erkenntnissen bewusst aus der Berichterstattung verschwinden würden.

Verschwörungstheoretiker? Nein, nein

Verschwörungstheoretiker? Nein, nein. Das sei er aber nicht. In diese Ecke gemeinsam mit Extremisten wolle er nicht gestellt werden.

Eine klare Absage erteilt Gänsler den vorgeschriebenen Gesichtsmasken oder einer Impfpflicht, die einer „Gesundheitsdiktatur“ nach Jens Span entsprechen würde. Stattdessen forderte er wieder Normalität an Schulen, Kindergärten und dem Breitensport.

Als ebenfalls bisher unpolitisch beschrieb sich auch Julia Scharf, die sich selbst nicht als große Rednerin bezeichnete, aber jetzt auch nicht mehr den Mund halten wolle, wie sie sagte.

Die Erzieherin zeigte sich empört über die Idee, dass Abstandswarngeräte für Kinder eingesetzt werden sollen. Stattdessen sprach sie von ihrem Traum, dass Kinder in einer Welt voller Frieden, Freiheit und Zuversicht aufwachsen.

Daniel Langhans wollte sich, ähnlich wie seine Vorredner nicht als Verschwörungsanhänger bezeichnen.

Die Verschwörung findet nach seiner Meinung verborgen in den Amtsstuben statt, wo Mitarbeiter Daten über vermeintliche Impfgegner sammeln würden.

Stattdessen bezeichnete er das Coronavirus als einen saisonalen Grippeerreger während Regierungen sich weltweit mit Impfstoffen eindecken sollen, als ob es eine Überversorgung wie nach der Schweinegrippe nie gegeben hätte.

Wie ein Picknick mit rund 50 Teilnehmern hat die Szene in der Friedrichsau gewirkt. Denn die Teilnehmer, die sich auf der großen Wiese hinter dem Volksfestplatz versammelt hatten, waren der Einladung der Initiative „Querdenken“ gefolgt.

Während in den vergangenen Wochen verschiedene Redner sich über ihre Sicht der Coronakrise äußerten, wollten die Veranstalter dieses Mal einen Austausch der Teilnehmer untereinander anregen.

Mitorganisator Markus Haintz erklärt dazu, dass man damit gegen die Spaltung der Gesellschaft arbeiten wolle.

Von Armbinden, Mundschutz und Nationalsozialismus

Diesen Zustand hätte er schon seit einigen Jahren in der Gesellschaft beobachtet und räumt ein, dass er ohne die aktuelle Entwicklung durch die Coronakrise weniger Handlungsbedarf für eine solche Initiative gesehen hätte: „Wir müssen wegkommen vom Rechts-Links-, Frau-Mann-, Alt-Jung-Denken.“ Viel zu lange hätten sich Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufhetzen lassen, erklärt Haintz und spricht vom Amtseid, den er als Rechtsanwalt auf die demokratische Grundordnung geleistet hat: Dass die Rechte der Bürger im Rahmen der Coronapandemie für einige Wochen eingeschränkt wurden, hätte er noch hinnehmen können, wie er sagt und ergänzt, dass der Ausnahmezustand, wie er derzeit an Schulen, Kindergärten oder Altenheimen vorherrsche, nicht mehr hinnehmbar sei: „Die niedrigen Infektionszahlen geben das nicht her.“ Gleichzeitig gibt er zu bedenken, dass eine Rückkehr zur Normalität, laut den verantwortlichen Politikern, erst nach der erfolgreichen Entwicklung eines Impfstoffes in Erwägung gezogen werden soll.

Markige Worte fand Holger Dorfler aus Nersingen, der es sich auf einem Campingstuhl auf der Wiese bequem gemacht hatte. Derzeit würden Grundrechte verhindert, die auf falschen Annahmen zur Coronapandemie getroffen wurden, sagt er und stellt klar, dass er sich bisher noch nie politisch eingemischt hätte. Der vorgeschriebene Mundschutz sei für ihn jedoch ein Symbol derer, die sich der neuen Ideologie unterordnen würden: „Im Nationalsozialismus oder in der DDR mussten die Menschen auch Armbinden tragen, um nicht diskriminiert zu werden.“

In der Friedrichsau Ulm

Am kommenden Samstag rufen die Querdenker zu einer weiteren Kundgebung in der Friedrichsau auf. Weitaus größer soll die Veranstaltung dann werden, wie Mitorganisator Markus Haintz sagt. 5000 Teilnehmer haben die Veranstalter bei der Stadt Ulm schon einmal angemeldet.

An George Floyd wird erinnert

Etwas weiter entfernt von den Querdenkern haben sich mehr als 100 Teilnehmer auf dem Münsterplatz eingefunden. Einige der Demonstranten haben auch an den Afroamerikaner George Floyd erinnert, der bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis ums Leben gekommen war. Angekündigt wurde zudem eine Kundgebung am kommenden Samstag, 13. Juni, in Ulm unter dem Motto „Nein zu Rassismus!“.

Die Initiative „Kollektiv 26“ erklärte, dass man mit der Protestveranstaltung den Münsterplatz den rechtsextremen Menschen entziehen wolle, die seit Wochen nur Hass in der Gesellschaft verbreiten wollten. Damit würde eine gefährliche Mischung aus Verschwörungen, Antisemitismus und AfD-Parolen Platz geboten, erklärte eine Sprecherin, die namentlich nicht genannt werden wollte. Die Rednerin suchte den Schuldigen der Coronakrise im kapitalistischen System, das durch Sparmaßnahmen und Kündigungen möglichst viel Profit für die eigene Kasse schlagen wolle: Im Namen der Systemrelevanz seien Verkäufer, Zusteller und Pflegekräfte ausgebeutet worden. „Sie bekamen etwas Applaus und warten jetzt vergebens auf eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen.“ Abschließend brachte sie ihre Forderungen auf den Punkt: „Wir wollen ein gutes Leben für alle.“

Die 23-jährige Julia, die ebenfalls ihren Namen nicht weiter nennen wollte, äußerte sich ähnlich: Das Gesundheitssystem sei seit Jahren kaputtgespart worden, während Konzerne die Pflege der kapitalistischen Verwertung unterworfen hätten. Kritik äußerte sie auch an der Politik der Regierung, die zwar einen Großteil des Einzelhandels geschlossen hätte, während Onlinehändler ihre Mitarbeiter unter unzureichenden Schutzmaßnahmen weiter beschäftigt hätten.

