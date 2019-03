12:19 Uhr

Von Motorradfahrer erfasst - Radler stirbt noch an der Unfallstelle

Zwischen Holzschwang und Hittistetten hat es am Sonntagmittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Motorradfahrer ist mit einem Radler zusammengestoßen.

Ein Radfahrer ist am Sonntagmittag zwischen Holzschwang und Hittistetten (Landkreis Neu-Ulm) tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann gegen halb zwölf mittags die Staatsstraße 2029 auf Höhe der Einmündung Weiler überqueren. Dabei wurde der Mann von einem Motorrad erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und ein Krankenwagen waren vor Ort im Einsatz. Auch ein Mitarbeiter der Notfallseelsorge war vor Ort, um Augenzeugen und Angehörigen Beistand zu leisten. Die Feuerwehr sperrte die Straße für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallermittlung der Polizei. Der Motorradfahrer blieb körperlich unverletzt. (heck)

