Von Schrauben bis Druckern: Industrieprodukte aus den Donauauen

Plus Mitten im Wald bei Oberelchingen steht das Werk von Bosch Rexroth. Doch wann, wie und warum entstanden Produktionshallen an diesem Ort?

Fragt man Arbeitnehmer aus dem nördlichen Landkreis Neu-Ulm, den benachbarten Kreisen Günzburg und Alb-Donau sowie aus der Stadt Ulm, wo sie denn ihr Brot verdienen, fällt oft der Name Bosch Rexroth. Damit sind vor allem die ausgedehnten Werksanlagen bei Oberelchingen gemeint, inmitten des Waldes direkt an der Donau gelegen. Doch wie gelangte diese Industrieansiedlung an diesen versteckten Winkel?

Tatsächlich verraten die Dokumente des Elchinger Gemeindearchivs einiges über die Niederlassung in dem Glockerau genannten Auenwald am südlichen Flussufer. Archivar Stefan Kopp wartet mit einer Vielzahl von Firmenpräsentationen und Zeitungsartikeln zur Geschichte des Gewerbegebietes auf. Und diese führt, wie so oft, zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Bereits zuvor jedoch existierte in Ulm mit Fervor eine Schraubenfabrik, deren Wettbewerbsmerkmal es war, Konkurrenzangebote systematisch zu unterbieten. Da die Ulmer Produkte jedoch ausgesprochen guter Qualität waren, schrieb eines Tages ein Angestellter eines Nürnberger Schraubengroßhandels an die Firma Fervor, ihnen fehle es offenbar an einem guten Verkäufer. Bereits nach kurzer Zeit wurde der junge Constantin Rauch – so der Name des Briefeschreibers – Verkaufsleiter in dem Ulmer Unternehmen. Das war im Jahr 1930. Rauch wurde gerade 22 Jahre alt.

Was war da in den Donauauen, bevor Bosch Rexroth kam?

Schon wenige Jahre später erhielt Rauch die Prokura im nun als „Ulmer Schraubenfabrik“ firmierenden Unternehmen. 1938 galt er bereits als alleiniger Inhaber der Firma und sah sich veranlasst, aus Gründen der Produktionserweiterung neue Betriebsflächen an der Blaubeurer Straße zu erwerben. Als neuer und wichtiger Kunde der 1200 Mitarbeiter umfassenden Firma trat nun verstärkt der expandierende Fahrzeugbau in Erscheinung. Doch bald brach der Krieg aus mit der Folge, dass die Unternehmen gezwungen wurden, ihre Produktion auf Rüstungsgüter umzustellen. Beim furchtbaren Fliegerangriff auf Ulm am 17. Dezember 1944 wurden auch die Industrieanlagen in der Weststadt zerstört.

Bereits im Jahr zuvor verlegte die Ulmer Schraubenfabrik jedoch einen Teil ihrer Fertigung in eine neu gegründete Außenstelle, dem sogenannten Metallwerk Leibi. Hier, nahe der Donaubrücke im Auwald gelegen, erhofften sich die Betreiber vor feindlicher Zerstörung sicher zu sein. Dennoch erfolgte im Januar 1945 ein Luftangriff auf die Produktionsstätte, wobei die Bomben größtenteils ihr Ziel verfehlten, im nahen Waldgebiet detonierten und einige Munitionsbunker trafen. Dank der Aussiedlung konnte bereits im Jahr 1946 die zivile Fertigung wieder beginnen. Zunächst wurde produziert, was auf dem Markt benötigt wurde: Kugelschreiber und Jauchepumpen. Aber schon bald begann die große Zeit der Produktionsausweitungen: Unter dem Dach der Constantin Rauch KG firmierte schon bald die Liebergeld GmbH, ein Vorläufer der späteren Hydrostahl. Auf der anderen Seite nahm Rauch Verbindungen mit der optischen Industrie auf. Die Albert Schacht GmbH als Hersteller von Objektiven für Spiegelreflexkameras wurde gegründet. Nach einem Kontakt mit dem Karlsruher Hochschulprofessor Hans Thoma erwarb Rauch dessen Patente einer Axialkolbenpumpe - der Grundstein der späteren Firma Hydromatik.

Wo eine Schraubenfabrik stand, produzieren sie heute Computerdrucker

1964 starb Constantin Rauch. Sein Sohn übernahm den Betrieb und vergrößerte die Oberelchinger Produktionsstätten erheblich. 1972 veräußerte Rauch junior jedoch das expandierende Unternehmen vollständig an Mannesmann. Nahezu 30 Jahre wurde im Auwald unter dem Dach des Düsseldorfer Konzerns geforscht, produziert und verkauft. Um die Jahrtausendwende stand dann die Zerschlagung von Mannesmann bevor. Die Oberelchinger Hydromatik wurde in der Folge in die Bosch-Rexroth-Gruppe überführt. Mit Tally besaß noch eine zweite Mannesmann-Tochter zunächst ihre Firmengebäude in der Glockerau. Doch damit war 2003 ebenfalls Schluss: Der Hersteller von Computerdruckern zog ins Ulmer Donautal und Hydromatik erwarb auch deren aufgelassene Gebäude. Auf alle Fälle kann sich das aus einer Schraubenfabrik hervorgegangene Unternehmen rühmen, eine der landschaftlich schönsten Arbeitsplätze im Umkreis zu bieten.

