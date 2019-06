vor 54 Min.

Vorbeifahrende Autos mit Kieselsteinen beworfen

Erst hatte er Ärger mit der Polizei, dann bewarf er fahrende Autos mit Kieselsteinen: Deshalb musste ein stark betrunkener Mann die Nacht in der Zelle verbringen.

Polizisten hatten den 37-Jährigen gegen 20 Uhr gestoppt, weil er in der Finninger Straße in Schlangenlinien mit dem Fahrrad fuhr. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von fast drei Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen, außerdem musste er sein Rad an der Polizeiwache in Neu-Ulm abstellen.

Trotz seiner erheblicher Alkoholisierung war der 37-Jährige der Polizei zufolge allerdings noch in der Lage, koordiniert zu gehen, sodass er das Polizeigebäude wieder verlassen durfte, nachdem die Anzeige aufgenommen wurde. Doch wenig später mussten die Ordnungshüter erneut einschreiten. Wie die Polizei mitteilt, sammelte der Betrunkene auf seinem Nachhauseweg Steine auf und warf diese auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Daraufhin kam er in Gewahrsam. (az)

