Vorfreude trotz Maskenpflicht: Schüler und Lehrer vor dem Schulstart

Plus Schüler und Lehrer fiebern dem Schulstart entgegen. Ein ständiger Begleiter wird für viele die Maske sein – nicht alle im Landkreis finden das gut.

Von Anna Katharina Schmid und Sophia Huber

Ansgar Batzner erreichen in diesen Tagen nicht nur Fragen zum Schulstart sondern auch E-Mails und Briefe von Initiativen oder Einzelpersonen, die das Tragen einer Maske grundsätzlich ablehnen und für nicht sinnvoll ansehen. Batzner ist Leiter des Staatlichen Schulamts Neu-Ulm und hat sich in den vergangenen Wochen mit Kollegen, Lehrern und Schulleitern besonders intensiv auf das anstehende Schuljahr vorbereitet, das in Bayern am kommenden Dienstag beginnt.

An weiterführenden Schulen im Kreis Neu-Ulm gilt neun Tage Maskenpflicht

Für 9310 Schüler in 467 Klassen im Landkreis Neu-Ulm gelten ab Dienstag folgende Corona-Regeln: Für die weiterführenden Schulen gilt für neun Tage eine Maskenpflicht, Grundschüler müssen außerhalb des Klassenzimmers, also auf den Gängen, eine Maske tragen. Das wurde am vergangenen Mittwoch von der bayerischen Regierung bekannt gegeben. „Ich glaube die große Mehrheit unterstützt diese Maßnahmen“, sagt Batzner trotz der Beschwerdebriefe.

Julia Kastner, Rektorin der Peter-Schöllhorn-Mittelschule in Neu-Ulm hat noch keine Erfahrungen mit Kritikern oder Verweigerern gemacht: „Die Schüler und auch die Eltern haben sich im vergangenen Schuljahr sehr zuverlässig an die Regeln gehalten.“ Das Kollegium geht davon aus, dass auch im neuen Schuljahr alle Beteiligten kooperieren. Trotz aller Widrigkeiten will sich die Rektorin die Begrüßung der neuen Fünftklässler nicht nehmen lassen: „Eine kleine Willkommensveranstaltung wird es geben. Allerdings mit dem nötigen Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung“, sagt Kastner. Dafür könne die Schule glücklicherweise die Größe der Aula nutzen.

Lehrer im Landkreis Neu-Ulm müssen Schüler über Hygieneregeln aufklären

Auch für die Mittelschule gibt es ein an die Örtlichkeit angepasstes Hygienekonzept: „Die Lehrkräfte sind dazu angehalten, die Schüler am ersten Schultag über die Hygienebestimmungen zu informieren“, berichtet Kastner. Außerdem wird jede Lehrkraft die Schüler morgens an einem der drei Eingänge abholen und am Ende des Schultages wieder zum Ausgang begleiten.

Auch die Pausen sind neu geregelt: Der Pausenhof ist in verschiedene Bereiche eingeteilt und die Pausen finden zeitlich versetzt statt. „Trotzdem soll so viel wie möglich normal ablaufen. Der Stundenplan wird größtenteils wie üblich eingehalten“, erzählt die Rektorin. Eine dauerhafte Maskenpflicht wünscht sie keinem Schüler. „Den Unterschied im zwischenmenschlichen Umgang merken doch schon wir Erwachsene. Begrüßungen und Verabschiedungen auf Abstand und Mimik bleiben einem verborgen, sodass man nur durch die Augen erkennt, was der Gegenüber vielleicht denkt.“ Sollte die Maskenpflicht verlängert werden, sei es gerade für die Ganztagsschüler anstrengend, von 7.45 bis 15.30 Uhr eine Maske zu tragen, findet die Rektorin.

Nachgefragt an der Realschule Weißenhorn: Wie geht Schule mit Corona?

An der Städtischen Realschule Weißenhorn ist Elternbeiratsvorsitzende Michaela Ummenhofer mit den Vorbereitungen für den Schulstart sehr zufrieden. Eine Hygienebeauftragte habe den Elternbeirat umgehend informiert, gemeinsam hat die Schule Konzepte für verschiedene Szenarien ausgearbeitet. „Wir sind alle gespannt wie es weitergeht: Gibt es Corona-Fälle? Muss die Schule wieder geschlossen werden?“, fragt sich Ummenhofer. Die Eltern seien alle froh, dass die Schule wieder beginnt. Manche hätten Bedenken wegen der Masken, doch die Freude überwiege. „Endlich zurück zum geregelten Alltag“, fasst Ummenhofer zusammen. Für die damaligen Neuntklässler, die in den vergangenen Monaten Stoff verpasst haben, gibt es an der Realschule Weißenhorn künftig zusätzlichen Unterricht. „Alles ist gut geplant, die Kommunikation hat super funktioniert“, sagt Ummenhofer.

Livi Kern ist Schülerin am Illertal-Gymnasium in Vöhringen. Sie kann den Schulanfang am Dienstag kaum erwarten. „Vor den Ferien waren unsere Klassen nur wochenweise in der Schule“, sagt die 15-Jährige. „Jetzt dürfen wir uns wieder alle sehen.“ Wie die genauen Abläufe in der Schule sind, wisse sie noch nicht. Aber auf einiges müssten die Schüler verzichten: Es gibt erst einmal keinen Sportunterricht, keinen Unterricht am Nachmittag und bis Ende des Jahres finden keine Veranstaltungen statt. „Es ist schwer, gemeinsam etwas zu organisieren“, sagt Kern. Neben der Freude schwingt aber Unsicherheit über den Schulanfang mit. Das Maskentragen mache ihr Sorgen: „Ich weiß nicht, wie es wird, die Maske den ganzen Tag zu tragen.“ Doch schnell fügt die Schülerin hinzu: „Das nehme ich in Kauf. Es ist besser, als keine Schule zu haben.“

In der Coronazeit unterrichten jetzt auch Team-Lehrkräfte im Kreis Neu-Ulm

Trotz aller Einschränkungen: „Die Schule soll ein Stück Heimat sein“, findet Batzner. Nicht nur für die Schüler in den höheren Klassen, die ihre besten Freunde und Lieblingslehrer endlich wiedersehen können, sondern auch für diejenigen, die neu an eine Schule kommen.

Eine Neuerung in diesem Schuljahr sind die sogenannten Team-Lehrkräfte. Lehrer, die gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, oder auch Schwangere sollen entlastet werden. „Die reguläre Lehrkraft bereitet den Unterricht ganz normal vor und die Team-Lehrkraft übernimmt den Präsenz-unterricht“, erklärt Batzner das Konzept.

Sollten die Corona-Fallzahlen steigen, schließt Batzner nicht aus, dass Kultusministerium und Regierung eine dauerhafte Maskenpflicht oder die Rückkehr zum Homeschooling in Erwägung ziehen. Doch so weit will bei aller Vorfreude erst einmal keiner denken.

