vor 27 Min.

Vorlesesommer für Kinder in der Friedrichsau

Neue Reihe startet heute an der Teutonia

Im August gibt es an vier Mittwochen jeweils von 15 bis 17 Uhr erstmals eine Sommer-Vorlese-Aktion in der Friedrichsau. Für dieses Programm haben sich der Verein Indauna, die Bürgeragentur Zebra mit ihrem Projekt „Abenteuer Lesen“ und die Stadtbibliothek Ulm zusammengetan. Kinder aller Altersstufen ab drei Jahren und ihre Familien sind zum Zuhören, Zuschauen und Miterzählen eingeladen.

Die ehrenamtlichen Vorleser von „Abenteuer Lesen“ bringen zu jedem Termin das Kamishibai-Erzähltheater, ein Tischtheater nach japanischem Vorbild, und viele Kinderbücher mit in den Park. Daraus lesen sie vor und erzählen die Geschichten an den schönsten Plätzen in der Au, unter den Bäumen, am See und im Garten der ehemaligen Gaststätte Liederkranz. Die Kamishibai-Bühne, Bildkarten, und viele Bücher hat der Verein „Ulms Kleine Spatzen“ finanziert. Weitere Bücher kommen aus der Stadtbibliothek Ulm. Treff- und Informationspunkt ist jedes Mal der Eingang zur Gaststätte Teutonia. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei leichtem Regen findet das Vorlesen in der Konzertmuschel vom Liederkranz, bei stärkerem in einen Innenraum der Gaststätte Teutonia statt.

Start der Reihe ist heute, Mittwoch, 7. August, mit der Veranstaltung „Im Reich der Gefiederten“. Zu hören und betrachten gibt es dann Abenteuergeschichten und Märchen von wilden Räubern der Lüfte, von kleinen Sängern in den Hecken, von Zaubervögeln, lustigen Pinguinen, schlauen Eulen und vielen anderen. Weiter geht die Reihe mit „Märchen und Abenteuer von tapferen Kindern“ (14. August), „Wild und friedlich in und auf dem Wasser“ (21. August) und „Was unter den Bäumen geschah …“ (28. August). (az)

