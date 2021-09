Vox-Sendung "Shopping Queen" kommt wieder nach Ulm

Fans von "Shopping Queen" aufgepasst: Die Vox-Sendung kommt mit ihrem pinkfarbenen Bus wieder nach Ulm. Die Drehtage stehen bereits fest. So können Frauen sich bewerben.

Sie waren schon öfters an der Donau zu Gast und sie kommen bald wieder: Die Vox-Sendung von Stardesigner Guido Maria Kretschmer dreht erneut in Ulm. Demnächst dürfte also wieder der pinkfarbene Shopping-Bus in der Münsterstadt zu sehen sein. Die Drehtage stehen bereits fest. Und es gibt schon erste Informationen, wie sich modebegeisterte Frauen ab 18 Jahre anmelden können.

In der Woche vom 23. bis 29. Oktober sucht Kretschmer wieder die beste Shopperin aus Ulm. Dafür spendiert der Designer jeder der fünf Teilnehmerinnen ein Budget von 500 Euro. Wer am Ende das beste Outfit nach einem vorgegebenen Motto eingekauft hat, erhält beim großen Finale in Hamburg zusätzlich eine Siegprämie von 1000 Euro.

Interessierte sollten sich im Zeitraum von Samstag, 23., bis Freitag, 29. Oktober, nichts vornehmen. Hier finden die Drehtage statt. Einen weiteren Drehtag wird Anfang Dezember geben. Dann soll das Finale steigen.

So können Sie sich für "Shopping Queen" in Ulm bewerben

Bewerben dürfen sich unter www.mavies.de/shopping-queen alle Damen ab 18 Jahren, die zu den angegebenen Drehzeiten ganztägig Zeit haben. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Dreharbeiten unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Situation stattfinden. Für die Sicherheit aller Mitwirkenden sei aber gesorgt.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das Shopping-Mobil durch Ulm fährt: Unter anderem im Mai 2019 und im März 2016 wurde "Shopping Queen" schon einmal hier gedreht. Mit dabei war unter anderem die Nersingerin Babs Libecait - und die heimste nicht nur die Krone als Shopping Queen von Ulm ein, sondern wurde damals auch gleich noch "Shopping Queen des Jahres".

"Shopping Queen": So läuft die Styling-Doku auf Vox ab

Bei der sogenannten Styling-Doku treten pro Woche fünf Frauen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gegeneinander an, um die Frau mit dem besten Stil und dem besten Gespür für Mode zu werden.

Am Montag kommt die Aufgabe und das finanzielle Budget immer von Star-Designer Guido Maria Kretschmer. Jede Kandidatin hat anschließend an einem der Wochentage die Chance, innerhalb von vier Stunden das Motto der Woche zu erfüllen. Sie kaufen Outfit, Schuhe, Schmuck sowie Accessoires und lassen sich Haare und Make-up machen. Die anderen Frauen bewerten am Ende des Tages zusammen das Ergebnis und vergeben ihre Punkte für das Outfit.



Kultstatus haben bei Fans der Vox-Sendung inzwischen die Kommentare von Guido Maria Kretschmer. Wer gewonnen hat, wird bei der letzten Folge bekannt gegeben.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr bei Vox. (krom/AZ)