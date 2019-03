09.03.2019

Wagner wagen

Zweiteiliger Workshop bereitet auf Premiere von „Der fliegende Holländer“vor

Richard Wagners romantische Oper „Der Fliegende Holländer“ hat am Donnerstag, 21. März, Premiere im Großen Haus des Theaters Ulm. Zur Vorbereitung bietet Musiktheater- und Konzertdramaturg Benjamin Künzel zwei Workshops an, in denen er Einblicke zu Komponist, Entstehung und Werk gibt. Darin greift er unter anderem zeitliche und operngeschichtliche Kontexte auf.

Im ersten Teil des Workshops, der am Samstag, 9. März, ab 17 Uhr stattfindet, erläutert Künzel Wissenswertes zur Oper. Der zweite Teil am Samstag, 16. März, ab 9.45 Uhr, befasst sich mit der Inszenierung des Intendanten Kay Metzger. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Treffpunkt ist jeweils die Theaterpforte. Karten sind an der Theaterkasse erhältlich. (az)

Karten für die Premiere von „Der fliegende Holländer“ an der Theaterkasse, Telefon 0731/1614444, oder online unter theater.ulm.de.

