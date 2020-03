vor 28 Min.

Wahl in Neu-Ulm: Deshalb stand das Ergebnis erst so spät fest

Das vorläufige Ergebnis der Stadtratswahl in Neu-Ulm stand erst am Dienstagnachmittag fest. Grund war eine Panne bei der Übertragung der Daten ans Wahlamt.

Plus Das vorläufige Endergebnis der Stadtratswahl in Neu-Ulm stand erst am Dienstagnachmittag fest. Ein Kandidat der CSU kann sich darüber freuen.

Von Michael Ruddigkeit

Eigentlich hätte das vorläufige Endergebnis der Stadtratswahl bereits am Sonntagabend oder spätestens am Montag feststehen sollen. Doch am Dienstag war es immer noch nicht da und der dazu passende Link auf der Homepage der Stadt Neu-Ulm war verschwunden. Stattdessen war zu lesen: „Aufgrund eines Software-Fehlers ist die Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtratswahl Neu-Ulm derzeit leider noch nicht möglich. Die Stadtverwaltung arbeitet bereits mit Hochdruck an der Behebung des Problems. Sobald das Problem behoben wurde, werden die Ergebnisse hier präsentiert.“

Die IT-Abteilung hatte zwei Tage lang alle Hände voll zu tun. Am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr war die Panne dann behoben. Was war schief gelaufen? Die Wahlhelfer hatten die Ergebnisse auf den hauseigenen Netzwerkcomputern ins System eingegeben. Doch nicht alle Daten wurden ans städtische Wahlamt übertragen. Das fiel deshalb sofort auf, weil die Ergebnisse auch alle in ausgedruckter Form vorliegen. Somit musste alles noch mal überprüft worden. Das städtische Netzwerk war offensichtlich in die Knie gegangen. „Wir hatten unheimliche Performance-Probleme“, räumte Ralf Mager von der Stadt Neu-Ulm ein. Leidtragende seien die Mitarbeiter gewesen, die deshalb Sonderschichten fahren mussten. Stadtratswahl in Neu-Ulm: Ein CSU-Kandidat überholt den anderen An der Sitzverteilung im künftigen Stadtrat änderte sich dadurch im Vergleich zu den vorläufigen Ergebnissen von Sonntag nichts: CSU 16, Grüne elf, SPD fünf, Freie Wähler vier, PRO drei, FDP und JU zwei sowie Bürgerliste/Die Linke einer. Doch innerhalb der CSU-Fraktion hat es nach Auszählung des letzten von 63 Gebieten eine Verschiebung gegeben. Am Montag war noch Martin Salzmann erster Nachrücker auf der Liste, der in den Stadtrat kommt, weil Katrin Albsteiger zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde und somit nicht Stadträtin wird. Nach der kompletten Auszählung wurde er jedoch von seinem Parteifreund Hans-Georg Maier überrundet. Dieser holte am Ende 5456 Stimmen, Salzmann 5443. Während die Grünen sieben Sitze dazu gewinnen konnten und damit als die großen Gewinner der Stadtratswahl gelten können, hat die SPD deutlich verloren. Sie holte nur noch fünf Mandate. Vor sechs Jahren waren es noch elf gewesen, zuletzt (nach den Abgängen von Karl-Martin Wöhner und Antje Esser) neun. Er sei „enttäuscht, klar“, räumte Fraktionsvorsitzender Rudolf Erne ein. Ihm tue es vor allem und die engagierten Stadtratskollegen leid, die rausgeflogen sind. Es gebe leider für die gesamte Partei einen Trend nach unten, ob deutschlandweit, in Ulm oder im Kreis. „Es wird nicht einfacher“, sagte Erne. „Wir müssen versuchen, aus der Situation das Beste zu machen.“ Wer wird Zweiter und Dritter Bürgermeister in Neu-Ulm? Trotz der herben Verluste glaubt der Fraktionschef, dass Rosl Schäufele Dritte Bürgermeisterin bleiben könnte, denn sie habe einen guten Job gemacht. Dass Amt der Zweiten Bürgermeisterin wird in jedem Fall frei, denn Antje Esser (PRO) wird nicht mehr dafür kandidieren, wie sie gegenüber unserer Redaktion sagte: „Ich strebe nicht an, das fortzusetzen“, auch wenn ihr die Arbeit großen Spaß gemacht habe. Die noch amtierende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Mechthild Destruelle, hat für ihre Partei bereits Ansprüche auf das Amt angemeldet. Noch stehen Gespräche zwischen den Fraktionen aber noch aus. Lesen Sie dazu auch: Neue Machtverhältnisse am Neu-Ulmer Ratstisch

