Wahlgemeinschaft Roth-Berg hat zu wenig Kandidaten

Mangels Interessenten ist die Nominierung für den Pfaffenhofer Marktrat geplatzt. Ein neuer Versuch ist im Januar geplant.

Von Willi Baur

Wird die derzeit im Pfaffenhofer Marktgemeinderat mit zwei Mitgliedern vertretene Wahlgemeinschaft Roth-Berg im künftigen Gremium außen vor bleiben? Möglich wäre es. Die am Dienstagabend vorgesehene Versammlung zur Aufstellung einer Kandidatenliste ist jedenfalls mangels interessierter Bewerber geplatzt. Im Januar soll aber ein zweiter Anlauf unternommen werden.

Klaus Przewodnik befand bei dem Treffen in der alten Rother Schule: „In den vergangenen Jahren war es im Marktgemeinderat nicht langweilig. Die Arbeit hier war hoch interessant und hat viel Spaß gemacht.“ Gleichwohl will der 57-Jährige nicht mehr kandidieren: „Zwei Wahlperioden sind genug.“

Auch Sandra Baumann, Ratsmitglied seit fast sechs Jahren, will sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellen. „Unsere Arbeitsteilung hat prima funktioniert“, lobte Przewodnik die Zusammenarbeit mit der Kollegin und warb in diesem Zusammenhang um engagierte Nachfolger.

Roth und Berg waren seit 1978 stets im Marktrat vertreten

Die zeichnen sich aber noch nicht ab. Zwar war knapp ein Dutzend an der Nominierung interessierter Rother und Berger der Einladung gefolgt, eine Bereitschaft zur Kandidatur aber signalisierten nur wenige. Auch ein nachdrücklicher Appell Przewodniks fruchtete nicht: „Auf unsere Ortsteile kommt einiges zu. Da sollten wir mitreden“, machte er deutlich. Er und Baumann verwiesen dabei insbesondere auf die anstehende Entscheidung in Sachen Feuerwehrgerätehaus.

Seine Enttäuschung über das mangelnde Interesse an einer Kandidatur wollte Klaus Przewodnik nicht verhehlen: „Vom Einwohnerpotenzial her würde es für vier Sitze reichen.“ Anstreben sollte die Wahlgemeinschaft jetzt zumindest drei. In der Tat waren die beiden Ortsteile seit der Gebietsreform 1978 stets im Marktgemeinderat vertreten, zeitweise sogar mit drei Mitgliedern aus ihren Reihen. Insofern wäre ein eigener Wahlvorschlag jetzt auch im Hinblick auf die Zulassung künftiger Bewerberlisten wichtig, unterstrich Przewodnik, der in den kommenden Wochen gemeinsam mit weiteren Mitstreitern in persönlichen Gesprächen um willige Kandidaten werben will.

Sandra Baumann („man kann den Hund nicht zum Jagen tragen“) äußerte sich zwar skeptisch im Hinblick auf den Sinn einer Liste, andererseits war man sich in der Runde einig: Angesichts der bereits abgeschlossenen Nominierungen anderer Parteien und Wählergruppen führe da kein Weg vorbei, will die Wahlgemeinschaft ihr verbundene Bewerber in den Marktrat entsenden. Dies wäre auch unter langfristigen Aspekten angebracht, ergänzte einer der Sitzungsteilnehmer: „Gibt es einmal keine Liste, gibt es auch künftig keine mehr. Dann sind wir tot.“

