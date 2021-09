Wahlkreis 255 Neu-Ulm

07:00 Uhr

Bundestagswahl 2021: Xaver Merk betritt noch einmal die große Politbühne

Plus Er ist ein altgedienter Gewerkschafter und ausgesprochen erfahrener Politiker. Jetzt als Rentner will er es nochmal wissen: Xaver Merk aus Senden bewirbt sich für die Partei Die Linke um das Bundestagsmandat im Wahlkreis 255 Neu-Ulm.

Von Ronald Hinzpeter

Es gibt da diesen einen Satz, den Xaver Merk in seinem Leben schon so oft gehört hat: "Xare, mach du des." Das ist ein Auftrag und gleichzeitig ein Vertrauensbeweis. Merk hat stets "gemacht", denn wenn es darum geht, etwas zu organisieren oder sich für andere einzusetzen, dann macht er auf jeden Fall eines nicht: "I hab no nie noi g'sagt." Und so war es auch diesmal, als seine Partei Die Linke einen Direktkandidaten für den Bundeswahlkreis 255 Neu-Ulm suchte. Da hört er wieder den Satz, der mit der schwäbischen Variante seines Vornamens beginnt. Seither steht Xaver Merk erneut auf einer großen politischen Bühne.

