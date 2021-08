Wahlkreis Neu-Ulm

Bundestagswahl 2021: Krimhilde Dornach von der ÖDP will Politik mit weißer Weste

Plus Krimhilde Dornach möchte für die ÖDP im Wahlkreis Neu-Ulm in den Bundestag einziehen. An kreativen Ideen fehlt es der Weißenhorner Musiklehrerin auf keinen Fall.

Von Ronald Hinzpeter

Im Grunde genommen ist das nur eine Schneiderpuppe, ein Oberkörper ohne Kopf und Arme, bekleidet mit einer weißen Bluse. Doch in diesen simplen Gegenstand kann Krimhilde Dornach eine ganze Menge hineininterpretieren, eigentlich ein komplettes Wahlprogramm. Deshalb dient diese Puppe mit Namen „Fortuna“ als stumme Helferin, wenn die ÖDP-Bundestags-Direktkandidatin Dornach bei Wochenmärkten auftritt und Werbung für sich und ihre Vorstellungen macht. Wer sie sieht, fragt sich unwillkürlich: Was soll denn diese Puppe? Darauf kann Krimhilde Dornach umfassend und vielfältig antworten.

