Wanderer auf den Spuren des Barock

Spaziergang zu Werken von Franz Martin Kuen

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Neu-Ulm lädt zu einem Spaziergang auf den Spuren von Franz-Martin Kuen ein. Am Sonntag, 30. Juni, geht es von Rennertshofen nach Matzenhofen und Buch. Der Weißenhorner Künstler Kuen hat im 18. Jahrhundert venezianischen Glanz in schwäbische Kirchen gebracht. Die beeindruckenden Fresken und Raumkompositionen barocker Kirchenmalerei mit allen Sinne genießen und erspüren und dabei nicht allein die großen „Hauptwerke“ Kuens, sondern auch die „kleinen Schätze“ etwas näher unter die Lupe nehmen – das soll beim „Kuen-Spaziergang“ möglich werden.

Start ist um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Rennertshofen mit einer Kirchenführung. Mit dem Auto geht es dann weiter nach Matzenhofen zur Wallfahrtskirche „Zur schmerzhaften Muttergottes“, einer weiteren von Kuen ausgemalten Kirche. Dort gibt es wiederum eine Führung und eine musikalische Darbietung.

Wer kann, macht sich im Anschluss auf dem Fußweg von Matzenhofen nach Buch, wo in der Pfarrkirche St. Valentin ein Werk des Kuen-Schülers Konrad Huber betrachtet werden kann. Unterwegs gibt es kleine Impulse zu Kuen, der schwäbischen Frömmigkeit in dieser Zeit und dem Wallfahrtswesen in der Region. Zurück in Matzenhofen, wird der Kuen-Nachmittag dann im Gasthaus beendet. Sollte das Wetter sehr schlecht sein, so findet die Veranstaltung dennoch statt – allerdings dann ohne den Fußmarsch.

Geleitet wird der Spaziergang von Ulrich Hoffmann, dem Vorsitzenden des Beirates der KEB Neu-Ulm und des Weißenhorner Museumsvereins. (az)

Um Anmeldung per Mail an keb.neu-ulm@bistum-augsburg.de oder unter Telefon 0731/74202 wird gebeten. Der Teilnehmerbeitrag beträgt fünf Euro.

