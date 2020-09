vor 36 Min.

Wann bekommt Paragon einen Betriebsrat?

Betriebsversammlung hat nun einen Wahlvorstand gewählt

Die Beschäftigten des Neu-Ulmer Unternehmens Paragon arbeiten weiter daran, einen Betriebsrat zu gründen. Am vergangenen Freitag sind sie, im anhaltenden Konflikt mit der Geschäftsführung, nun einen großen Schritt vorangekommen: Auf der Betriebsversammlung haben die Arbeitnehmer einen Wahlvorstand gewählt. Das teilt der erste Bevollmächtigte Günter Frey von der Gewerkschaft IG Metall mit. Am heutigen Montag treffen sich die Gewählten zur ersten Sitzung, um laut Frey alles Notwendige für die Betriebsratswahl zu regeln.

„Das ist das richtige Zeichen an die Geschäftsleitung“, erklärt Frey in einer Mitteilung. „Sie können der Belegschaft Steine in den Weg legen, aber die Belegschaft hält trotzdem zusammen.“ Die Unruhe im Betrieb herrscht seit Juli 2020. Da wurde bekannt, dass Paragon beabsichtigt, sein Werk in Neu-Ulm zu schließen. Zum 30. Juni 2021 will das Unternehmen, ein Hersteller von Multimedia-Anlagen für Autos, den Standort aufgeben – die Kündigung zum 31. Mai 2021 haben die 50 Beschäftigten erhalten. Kurz vor dieser Bekanntgabe hatte die Belegschaft jedoch noch angekündigt, einen Betriebsrat gründen zu wollen, als Mitbestimmungsorgan – Frey glaubt nicht an einen Zufall. Danach scheiterten mehrere Anläufe, den Weg für einen Betriebsrat zu ebnen. Laut Frey lag das am Widerstand der Geschäftsführung. Im Juli sei der IG Metall der Zutritt zur Betriebsversammlung verweigert worden und im August konnte die Belegschaft die Bestellung eines Wahlvorstands vor dem Arbeitsgericht nicht erstreiten.

Klaus Dieter Frers, Vorstand der Geschäftsführung, sagte, er sehe keinen Anlass für die Gründung eines Betriebsrats als Vermittlerinstanz. Er begründete auch die Werksschließung: Der Mietvertrag für den Standort ende im Juni und das Unternehmen spüre die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Das Werk wurde 1983 als „Lautsprecher Produktionsgesellschaft“ (LPG) gegründet. Im Oktober 2018 übernahm Paragon den Betrieb. (veli)

Themen folgen