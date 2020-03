08:58 Uhr

Wann kommt der Stardirigent Case Scaglione wieder nach Ulm?

Das nächste Konzert des Württembergischen Kammerorchesters mit Case Scaglione fällt aus. Wie es mit der Reihe weitergeht, ist unklar.

Von Dagmar Hub

Abgesagt aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus ist wie viele Veranstaltungen auch das vierte Konzert des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn in dieser Saison, das am 20. März im Kornhaus unter dem Motto „Nordlichter“ hätte stattfinden sollen. Der Auftritt wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nachgeholt, teilt Intendant Rainer Neumann mit. Eintrittskarten können kostenfrei storniert werden. Betroffen von den Corona-bedingten Absagen sind auch an anderen Orten geplante Konzerte des Orchesters. Dessen Chefdirigent, der junge Amerikaner Case Scaglione, gilt als einer der weltweit besten Dirigenten der jüngeren Generation.

Darüber, ob das letzte diesjährige Konzert der Ulm-Reihe des international renommierten Orchesters am 30. April stattfinden kann, müsse aktuell in Abhängigkeit von der Entwicklung der Pandemie entschieden werden, sagt Neumann. Das letzte Konzert soll mit Cello-Solist Edgar Moreau Werke von Ludwig van Beethoven und Joseph Haydn ins Kornhaus bringen; Thema ist „Feuergeister“.

Der Intendandt des WKO über die Folgen des Coronavirus

Den festangestellten Orchestermitgliedern drohen anders als Künstlern der freien Szene keine finanziellen Verluste. Für das Budget des Orchesters selbst aber sei die Notwendigkeit der Absage mit herben finanziellen Verlusten verbunden, erklärt Neumann: „Es kann auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, auf eine Erstattung zu verzichten und das WKO auf diesem Wege zu unterstützen.“

Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn hat in Ulm für seine Konzertreihe Abonnenten und Abonnentinnen, es gibt für die Konzerte aber auch Karten im freien Verkauf. Zum Konzept des Orchesters gehört es, regelmäßig durch junge, aber bereits sehr bekannte Solisten neben Musikkennern auch ein neues, junges Publikum anzusprechen. Ab etwa dem Studium seien junge Zuhörer auch gut interessierbar, ist Rainer Neumanns Erfahrung. „Die schwierigste Gruppe sind junge Leute ab der Pubertät bis etwa zum Abitur.“

Das Württembergische Kammerorchester gibt auch Baby-Konzerte

Neumann, der vor seinem Engagement beim Württembergischen Kammerorchester Orchesterdirektor am Nationaltheater Mannheim war und Ende Dezember 2019 zum WKO-Intendanten ernannt wurde, organisiert in der Ausrichtung des Orchesters spezielle Konzepte, um jungem Publikum Musik zugänglich zu machen. Dazu gehören sogar schon Baby- und Kindergartenkonzerte. Auch einen Aktionstag, in dessen Rahmen sich ältere Schüler und Schülerinnen und junge Erwachsene über Workshops live zusammen mit den WKO-Musikern mit den Erfahrungsräumen klassischer Musik beschäftigen, kann sich Neumann für Ulm vorstellen.

