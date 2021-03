vor 35 Min.

Wann und wie die Museen in Ulm und Neu-Ulm wieder öffnen

Plus Viele Museen in Neu-Ulm und Ulm öffnen in der kommenden Woche wieder. In einer gemeinsamen Pressekonferenz erklären die Museen ihr Konzept.

Von Veronika Lintner

Szene eins, poppige Musik. Mit Schwung und einem Lächeln öffnet Karla Nieraad die Türen zu ihrem Ulmer Stadthaus. Schnitt, Szenenwechsel. Isabel Greschat lässt den Teppich für Besucher ausrollen, aus den Türen ihres Museums Brot und Kunst, das jetzt endlich wieder öffnet. Nächste Szene, Auftritt Helga Gutbrod. Wenn man unter der poppigen Musik ein bisschen Lippen liest, dann erkennt man, wie die Museumsdirektorin "Herzlich Willkommen" in die Kamera ruft, als sie die Pforte zum Edwin-Scharff-Museum öffnet. "Türen auf!" heißt der Titel des Youtube-Videos. In 57 Sekunden präsentieren sich hier die Leiterinnen und Leiter der großen Museen in Neu-Ulm und Ulm. Ihre Botschaft, im Schulterschluss: "Wir öffnen!" Und wie genau und wann sie öffnen, das haben die großen Museumshäuser jetzt bei einer Pressekonferenz erklärt.

Diese Museen in Ulm und Neu-Ulm öffnen wieder

Die neuen Regeln der Corona-Verordnungen erlauben es: Bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von unter hundert können Museen in Bayern als auch in Baden-Württemberg wieder öffnen. Bewegt sich die Inzidenz zwischen 50 und 100 müssen Besucher aber einen Termin buchen und voranmelden, jeder Museumsbesuch wird dokumentiert. Dennoch - die Stimmung in der Video-Konferenz wirkt optimistisch.

Dass Museen nach dem Herbst- und Winterlockdown als erste unter den Kulturstätten wieder öffnen dürfen, hat für Christian Grass einen Grund. Der Leiter des Donauschwäbischen Zentralmuseums erklärt: Museumsverbände hätten sich stark gemacht in einer großen Gemeinschaft. Der Protest sei klar und deutlich gewesen. "Wir haben das Gefühl, dass das Wirkung gezeigt hat", sagt Grass und beteuert noch einmal, was viele der Direktoren und Leiter immer wieder betonen: "Museen sind sichere Häuser."

Das Donauschwäbische Zentralmuseum bleibt länger geschlossen. Der Grund heißt nicht Corona - sondern Modernisierungsmaßnahmen. Bild: DZM

Das Ulmer Stadthaus hat schon geöffnet

Nach Absprachen haben sich die Museen zusammengetan und den nächsten Dienstag, 16. März, gewählt - als den Tag der Öffnung. Fast alle. Das Ulmer Stadthaus zum Beispiel begrüßt jetzt schon wieder Besucher. Karla Nieraad erklärt: "Wir sind vorgeprescht." Unbedingt wolle das Stadthaus noch einmal seine Ausstellung mit Werken des Ulmers Thomas Kahl präsentieren. Einzige Voraussetzung für den Besuch: Eine Voranmeldung. Termine sind jetzt buchbar. Diesen Neustart bezeichnet die Museums-Chefin als gelungen: "Es kamen bisher noch keine Beschwerden, die Anmeldung wird akzeptiert."

Auch, wenn sie geschlossen auftreten - es bleibt dann doch ein kleiner Flickenteppich von Öffnungsterminen und Anmeldemodalitäten. Das Museum Ulm öffnet am 16. März und zeigt vier Ausstellungen zugleich - darunter eine Schau zu Joseph Beuys. Allerdings bietet das Museum erst ab 28. März wieder Führungen an - während das Dokuzentrum Oberer Kuhberg bald wieder Gruppenrundgänge anbietet. Mit digitalen Extras warten die meisten Museen auf, zum Beispiel das HfG-Archiv.

Raus aus dem Shutdown: Das HfG-Archiv wird bald schon wieder öffnen. Bild: Archiv Gugelot

Edwin-Scharff-Museum baut auf Reinigung und Desinfizierung

Das echte Leben scheint zurückzukehren - mit System und Sicherheitskonzept: Im Ulmer Stadtarchiv sind wieder Plätze im Lesesaal buchbar. Das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum taktet die Besuche im Kindermuseum: Familien und Gruppen können sich jeweils zwei Stunden für den Besuch der Schau "Architektierisch" buchen. Zwischendrin werde gründlich gereinigt und desinfiziert, erklärt die Direktorin Helga Gutbrod. Schließlich ist das Kindermuseum auch ein aktives Museum zum Anfassen und Mitmachen.

Manche starten etwas später, wie die Kunsthalle Weishaupt, die ihre nächste Ausstellung für den 18. März ankündigt. Die Walther Collection kündigt sogar erst für Juli die nächste Ausstellung an. Welche Rolle dann Inzidenzen und Grenzwerte spielen werden - bleibt ungewiss. Auch in kurzer Zeit könnte sich momentan die Infektions-Lage verändern - und somit die Rechtslage für Museen.

Die Kunsthalle Weishaupt eröffnet am 28. März ihre neue Ausstellung. Bild: Alexander Kaya

Die Museen in Ulm und Neu-Ulm öffnen unter neuen Corona-Regeln

"Die Politik hat uns doch etwas überrascht", gesteht Marcel Hess vom Museum Ulm. Deshalb seien nach der Ankündigung der neuen Öffnungsperspektiven erst einmal eine Absprache und Vorbereitung nötig gewesen. Und sei es nur, um einen korrekten Dienstplan für die Mitarbeiter in den Museen auf die Beine zu stellen. Nur ein Museum bleibt geschlossen - das Donauschwäbische Zentralmuseum wird modernisiert und erneuert. Öffnungstermin: wohl November 2021. Dennoch sagt der DZM-Leiter Glass: "Der Hunger des Publikums, ins Museum zu kommen, ist groß."





Das Stadthaus Ulm ist vorgeprescht, schon jetzt hat es geöffnet und zeigt die Ausstellung um den Ulmer Künstler Thomas Kahl und eine neue Fotoausstellung mit Werken von Barbara Klemm . Ein Besuch ist für ein Zeitfenster von einer Stunde buchbar, mehr dazu unter www.stadthaus.ulm.de

Das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum eröffnet am 16. März, bietet aber auch digitale Ausstellungsrundgänge und Mit-Mach-Materialien unter www.edwinscharffmuseum.de an. Für den Besuch des Kindermuseums sei dringend eine Voranmeldung nötig, erklärt die Museumsdirektorin Helga Gutbrod . Zwischen jeder Besuchergruppe werde die Ausstellung "Architektierisch" mit ihren einzelnen Stationen gereinigt und desinfiziert.

Das Haus der Stadtgeschichte und das Ulmer Stadtarchiv planen die Sonderausstellung "100 Jahre Haus der Gewerkschaften in Ulm " ab dem 15. April. Auch für die Nutzung der Archiv-Lesesäle ist eine Anmeldung ab sofort möglich. Näheres unter www.stadtarchiv.ulm.de.

Eine Besichtigung der Dauerausstellung in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg ist ab 16. März wieder möglich, jeweils mit einer Buchung für ein Zeitfenster von einer Stunde. Die Sonderausstellung „Man wird ja wohl noch sagen dürfen: Zum Umgang mit demokratie- und menschenverachtender Sprache“ ist in 45-minütigen Gruppenführungen nach Anmeldung zu besuchen. Infos und auch eine digitale Ausstellung unter www.dzok-ulm.de.

Das Museum Ulm hat ab kommender Woche vier Ausstellungen zu bieten, unter anderem eine Schau zum 100. Geburtstag des Joseph Beuys . Buchbare Zeitfenster für einen Besuch: zu allen vollen Stunden für je zwei Stunden. Bis zum 28. März gibt es aber keine Führungen vor Ort, sondern ausschließlich digitale Extra-Angebote unter www.museumulm.de.

Die Dauerausstellung "Hochschule für Gestaltung Ulm – Von der Stunde Null bis 1968" ist im Ulmer HfG-Archiv ab kommender Woche mit Anmeldung zu besichtigen, allerdings gibt es auch hier bis zum 28. März keine Führungen. Infos unter www.hfg-archiv.museumulm.de.

"Sonja Alhäuser: Cupido", mit Zeichnungen, Skulpturen und Gebäck der Künstlerin ist ab dem 16. März und bis zum 16. Mai im Museum Brot und Kunst zu sehen. Ein Besuch mit Voranmeldung ist möglich zu allen vollen und halben Stunden, für je 30, 60 oder 90 Minuten. Mehr dazu unter www.museumbrotundkunst.de.

Die Walther Collection in Burlafingen plant die nächste Schau erst für Juli 2021. Titel der Foto-Ausstellung: "Beyond the Binary" - mit Werken von Santu Mofokeng und David Goldblatt. Infos unter www.walthercollection.com/de.

Ab dem 28. März plant die Kunsthalle Weishaupt die Eröffnung der Ausstellung "Beat Zoderer – Visuelle Interferenzen 1990 –2020". Digitale Eindrücke dazu soll es geben unter www.kunsthalle-weishaupt.de.

Nur einer hat im Video die Türen verschlossen gelassen, Christian Glass - Direktor des Donauschwäbischen Zentralmuseums. Sein Haus bleibt aufgrund von Modernisierungs- und Umbauarbeiten vorerst geschlossen. Die Neueröffnung ist für den November 2021 geplant. Mehr erfahren Sie unter www.dzm-museum.de.

