War Adventskranz schuld an Zimmerbrand?

Im ersten Stockwerk dieses Wohn- und Geschäftshauses in der Weißenhorner Innenstadt ist am frühen Samstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Ein Feuer in der Weißenhorner Innenstadt führt am Samstag zu einem Großeinsatz. Zur Ursache will die Polizei aber noch keine „abschließende Aussage“ treffen

Von Wilhelm Schmid

Ein ausgedehnter Zimmerbrand beschäftigte die Feuerwehr Weißenhorn am frühen Samstagabend: In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Schulstraße war im ersten Stock Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Wehr schlugen Flammen aus den Fenstern. Die Bewohner waren offenbar nicht zu Hause, als der Brand ausbrach, sodass niemand verletzt wurde. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr war offensichtlich größerer Sachschaden nicht mehr zu verhindern.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte am Samstagnachmittag den Brand entdeckt. Der Mann hatte gegen 16.45 Uhr Rauch aus dem ersten Stock des gegenüberliegenden Wohn- und Geschäftshauses gesehen und sofort einen Notruf abgesetzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Weißenhorn, die mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt rund 30 Einsatzkräften anrückte, schlugen helle Flammen aus Fenstern im Obergeschoß. Dennoch gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Haus zu verhindern.

Da die Bewohner zu Beginn des Feuerwehreinsatzes nicht zu Hause waren, brauchte der bereitstehende Rettungsdienst, der auch die Arbeit der unter Atemschutz vorgehenden Feuerwehrleute absicherte, nicht einzugreifen. Die Polizei berichtet weiter, dass die Küche der Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Wie das Polizeipräsidium in Kempten am Sonntag auf Anfrage sagte, kommen möglicherweise vergessene Kerzen einer Weihnachtsdekoration oder an einem Adventskranz als Ursache des Brandes infrage. Es könne aber, so erklärt die Polizei ausdrücklich, „noch keine abschließende Aussage zur Brandursache getroffen werden.“

Die ersten Ermittlungen wurden vor Ort zunächst durch die Beamten von Polizeistreifen aus Weißenhorn und Illertissen geführt. Im weiteren Verlauf des Abends übernahm der Kriminaldauerdienst Memmingen den Fall. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt. Der entstandene Sachschaden wird momentan auf etwa 60000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war noch bis in die Abendstunden damit beschäftigt, von der Drehleiter aus und im Inneren des Gebäudes mithilfe der Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern zu suchen sowie verbranntes Material aus dem Haus zu schaffen und abzulöschen.

