16:13 Uhr

War der Wind schuld? Auto einer 18-Jährigen überschlägt sich

Am Samstag ist ein Auto von der Straße abgekommen.

Offenbar wurde der Unfall zwischen Finningen und Neu-Ulm von einer Böe ausgelöst.

Zwischen Neu-Ulm und Finningen ist am Samstag ein Auto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Nach einem kleinerem Waldstück auf der Strecke wurde nach Angaben der Polizei der Wagen einer 18-Jährigen von einer Windböe erfasst, woraufhin diese die Kontrolle verlor und ins Schleudern geriet. In der Folge überschlug sich der BMW mindestens einmal und kam danach auf allen vier Rädern wieder zum Stehen.

Aufgrund der Unfallmitteilung wurden sofort mehrere Streifenbesatzungen, Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sowie ein Notarzt zur Unfallstelle entsandt. Die 18-jährige Fahrzeugführerin befand sich zu diesem Zeitpunkt immer noch in ihrem Fahrzeug, war zwar nicht eingeklemmt, musste aber wegen der medizinischen Unklarheit aus dem Auto fachmännisch geborgen werden.

Um dies zu ermöglichen und unnötige Risiken weiterer Verletzungen zu vermeiden, wurde das Fahrzeugdach des Pkw durch die Feuerwehr abgetrennt. Die 18-jährige wurde mit einem Rettungswagen schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt in eine nahegelegene Klinik gebracht. Am BMW der 18-jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zu Staus kam es aufgrund des Verkehrsunfalls nicht. (az)

